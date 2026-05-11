Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej
Tech

Weryfikacja wieku w polskim internecie. Ministra zapowiada zmiany

Powstaje Instagram dla dzieci
Nowacka o zakazie telefonów w szkołach podstawowych: trwają konsultacje projektu
Źródło: TVN24
Ministerstwo cyfryzacji prawdopodobnie do końca czerwca przedstawi ustawę wdrażającą do polskiego prawa europejski portfel tożsamości cyfrowej - przekazała ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka. Dokument ma zawierać rozwiązania dotyczące weryfikacji wieku użytkowników internetu w Polsce.

Nowacka, która w poniedziałek bierze udział w Brukseli w posiedzeniu unijnych ministrów ds. edukacji, poinformowała, że na wniosek Słowacji jednym z poruszanych tematów będzie dostęp młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych.

- To temat, który elektryzuje właściwie wszystkie kraje, bo widzimy jak wielkim wyzwaniem jest dzisiejszy świat dla młodego pokolenia i jak narażeni są na różne bardzo szkodliwe zjawiska od przemocy, cyberbullingu i depresji po wręcz próby indoktrynowania ich przez organizacje terrorystyczne - powiedziała.

Ministra podkreśliła, że Unia Europejska musi w tej kwestii działać wspólnie i zapewniła, że Polska będzie wspierała działania na rzecz wspólnego przeciwdziałania kryzysowi jaki powoduje dostęp młodzieży do mediów społecznościowych.

Maja Piotrowska

Komisja przyspiesza wprowadzanie systemu

Pod koniec kwietnia Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim, by przyspieszyły wdrażanie unijnej aplikacji do weryfikacji wieku i do końca roku udostępniły ją użytkownikom; zaproponowała też krajom skorzystanie z przygotowanych przez nią rozwiązań technologicznych. Państwa członkowskie mogą wdrożyć unijną aplikację do weryfikacji wieku jako samodzielną aplikację lub zintegrować ją z europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, który zgodnie z przepisami państwa UE powinny do końca roku udostępnić obywatelom.

Nowacka zapowiedziała, że ministerstwo cyfryzacji przygotowuje ustawę wdrażającą do polskiego prawa europejski portfel tożsamości cyfrowej, który ma zawierać rozwiązania dotyczące weryfikacji wieku internautów. Ta powinna być gotowa pod koniec czerwca i zacząć obowiązywać pod koniec roku.

W trosce o dzieci

Ministra dodała, że rząd prowadzi także inne działania na rzecz dzieci i MEN na początku czerwca przyjmie projekt zakazujący telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Ponadto od 1 września wejdzie do szkół edukacja medialna, w ramach której uczniowie dowiedzą się np. jak rozpoznawać fake newsy.

Nowacka przyznała, że wiele państw wprowadza już własne rozwiązania w zakresie ograniczania nieletnim dostępu do mediów społecznościowych. Dodała, że wzorem jest Australia, która wprowadziła zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Media społecznościowe, dzieci, Młodzież, Bezpieczeństwo w internecie, Barbara Nowacka, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
TVN24

