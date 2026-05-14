Tech

Mati Staniszewski z ElevenLabs dla TVN24+: polskie firmy nie lubią ryzyka

Mati Staniszewski na Impact'26
Impact'26. Mati Staniszewski z Eleven Labs o wyzwaniach dla polskiego ekosystemu IT
W polskim sektorze technologicznym wciąż brakuje dużych firm gotowych do podejmowania ryzyka i kupowania rozwiązań od mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw, które chcą rozwijać nowe technologie - ocenił w rozmowie z Janem Niedziałkiem z TVN24 BiS Mati Staniszewski, współzałożyciel i CEO ElevenLabs. Cała rozmowa dostępna w TVN24+.

W środę, 13 maja 2026 roku, w Poznaniu rozpoczęło się Impact'26 - jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo‑technologicznych w Europie Środkowo‑Wschodniej. Wśród gości znalazł się Mati Staniszewski, współzałożyciel i prezes ElevenLabs, który w rozmowie z Janem Niedziałkiem z TVN24 BiS opowiadał między innymi o wyzwaniach stojących przed polskim sektorem nowych technologii.

- Mamy niezwykły talent i wyjątkowych ludzi. Inwestujemy tutaj dużo właśnie po to, by ten potencjał rozwijać i dalej pchać świat do przodu - podkreślił Staniszewski.

Firmy w Polsce nie lubią ryzyka

- Czego nam brakuje? Prawdopodobnie domknięcia całego ekosystemu. Jednym z kluczowych elementów, których wciąż u nas brakuje, jest gotowość dużych firm do podejmowania ryzyka i kupowania rozwiązań od mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw, które chcą rozwijać nowe technologie - zaznaczył.

Staniszewski zwrócił uwagę, że w Stanach Zjednoczonych podobny mechanizm współpracy działa bardzo dobrze. W Dolinie Krzemowej duże firmy, które często same zaczynały jako start‑upy, chętnie podejmują ryzyko i wspierają mniejszych graczy. Jego zdaniem, jeśli w Polsce uda się zbudować podobny model współpracy, będzie to ogromny krok naprzód.

Prezes ElevenLabs o AI: na pewno niektóre miejsca pracy znikną
Drugim istotnym elementem rozwoju - jak zaznaczył - byłoby stworzenie wspólnego rynku cyfrowego obejmującego całą Europę. Taki krok znacząco ułatwiłby ekspansję młodych firm technologicznych poza granice kraju.

- Wreszcie ostatnia rzecz - ambicja. Mamy fantastycznych ludzi, którzy tę ambicję mają. Teraz trzeba ją przekuć w działanie: podejmować ryzyko, zakładać nowe firmy i rozwijać własne projekty - podsumował Staniszewski.

Eleven Labs i Mati Staniszewski

Mateusz (Mati) Staniszewski to polski przedsiębiorca, współzałożyciel i CEO ElevenLabs. Wcześniej pracował w Palantir Technologies, gdzie zajmował się wdrażaniem nowych technologii w firmach i instytucjach publicznych. W 2022 roku wraz z Piotrem Dąbkowskim, byłym inżynierem ML w Google, założył firmę rozwijającą sztuczną inteligencję generującą realistyczny głos. W 2025 roku dołączył do rady nadzorczej Klarna, stając się jednym z czołowych przedstawicieli europejskiej sceny AI.

ElevenLabs to brytyjsko-amerykańska firma z siedzibą w Londynie, założona w maju 2022 roku. Specjalizuje się w zaawansowanej syntezie mowy, klonowaniu głosu, dubbingu oraz generowaniu dźwięku z wykorzystaniem deep learningu. Jej technologie znajdują zastosowanie w tłumaczeniach w czasie rzeczywistym, edukacji, rozrywce i projektach rządowych. W 2026 roku firma osiągnęła wycenę 11 miliardów dolarów.

impact day
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
