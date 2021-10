Loteria szczepionkowa. Dziś ostatnie losowanie i milion do wygrania

Loteria szczepionkowa dziś się kończy. W finałowym losowaniu do wygrania są między innymi milion złotych, samochody i hulajnogi elektryczne. Gdzie sprawdzić wyniki i co jeszcze można wygrać?

Walka z pandemią COVID-19 w Polsce trwa. Jednym z warunków pokonania koronawirusa i powrotu do normalności jest zaszczepienie jak największej liczby osób. Aby zachęcić Polaków do przyjmowania szczepionek, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało specjalną loterię, która właśnie dobiega końca.

Loteria szczepionkowa – jak sprawdzić wyniki?

Wyniki losowania można sprawdzić na stronie gov.pl/web/loteria/tygodniowe . Znajdują się na niej imiona nagrodzonych osób wraz z pierwszymi czterema cyframi numeru telefonu. Na stronie znajduje się również informacja o nagrodzie, jaka została przyznana danemu uczestnikowi loterii. Samo powiadomienie o wygranej powinno również przyjść do nagrodzonej osoby w formie SMS-a czy też wiadomości e-mail. Ministerstwo Zdrowia nie sprecyzowało, o której godzinie można się spodziewać wyników.

Loteria szczepionkowa a walka co koronawirusem

Zorganizowana przez rząd loteria miała zachęcić Polaków do szczepienia się. Odpowiedni poziom wyszczepienia społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń. Do tej pory w Polsce w pełni zaszczepiło się 19 550 834 Polaków.