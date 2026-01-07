Logo TVN24
Biznes
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"

Firma Lego zaprezentowała Smart Bricks, czyli klocki wyposażone w technologię dźwiękową i świetlną, a także reagujące na ruch. Zdaniem producenta to najbardziej rewolucyjna innowacja od niemal 50 lat. Część ekspertów ostrzega, że nowe rozwiązania mogą osłabiać największy atut zabawy klockami.

Nowy rodzaj klocków Lego został zaprezentowany podczas targów Consumer Electronics Show 2026 w Las Vegas. Smart Play System wprowadza elektroniczne komponenty do klasycznych plastikowych klocków.

Lego zapowiedziało, że pierwsze zestawy, w tym nowy komplet z serii Star Wars, trafią do sprzedaży w marcu. Firma podkreśliła, że to jej "najbardziej rewolucyjna innowacja" od czasu wprowadzenia minifigurek w 1978 roku.

Nowe klocki Lego - Smart Bricks
Obawy ekspertów o wyobraźnię dzieci

Nowy produkt spotkał się z ambiwalentnymi reakcjami ze strony ekspertów. Ich zdaniem nowy produkt może mieć negatywny wpływ na to, co wyróżniało klocki Lego w coraz bardziej scyfryzowanym świecie.

Dyrektor wykonawczy organizacji Fairplay Josh Golin uważa, że Smart Bricks mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie w klockach Lego", czyli wykorzystywanie dziecięcej wyobraźni podczas zabawy. Według niego zabawki nie potrzebują dodatkowych funkcji, by generować dźwięki czy efekty.

- Jak wie każdy, kto obserwował dziecko bawiące się klasycznymi klockami Lego, dziecięce konstrukcje już się poruszają i wydają dźwięki dzięki sile wyobraźni dzieci – powiedział w rozmowie z BBC.

"Nie patrzymy na świat cyfrowy jak na zagrożenie"

Andrew Manches, profesor zajmujący się dziećmi i technologią na University of Edinburgh, zgodził się, że piękno Lego polega na "wolności tworzenia, odtwarzania i adaptowania prostych klocków w nieskończone historie napędzane dziecięcą wyobraźnią".

Jednocześnie pozytywnie ocenił próby łączenia układania klocków z zabawą cyfrową poprzez narzędzia reagujące na sposób interakcji dzieci z produktami Smart Play.

Julia Goldin, dyrektorka ds. produktów i marketingu Lego, podkreślała wcześniej, że zdaniem firmy technologia cyfrowa to szansa na "rozszerzenie zabawy fizycznej i budowania". - Nie patrzymy na świat cyfrowy jak na zagrożenie - stwierdziła cytowana przez BBC Goldin.

Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci

Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci

TVN24
Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami

Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami

Anna Bielecka

Jak działają Smart Bricks

Smart Bricks potrafią wykrywać ruch, pozycję i odległość, dzięki czemu modele reagują na różne działania podczas zabawy. Klocek o wymiarach 2x4 zawiera czujniki, diody, niewielki syntezator dźwięku, akcelerometr oraz autorski układ krzemowy umożliwiający reagowanie na ruch.

System współpracuje także z inteligentnymi minifigurkami i płytkami Smart Tags, które dzięki identyfikatorom cyfrowym uruchamiają określone dźwięki lub reakcje.

Podczas testów na CES tort urodzinowy rozpoznawał moment zdmuchnięcia świeczek i odtwarzał okrzyk radości oraz piosenkę "Sto lat". Z kolei helikopter wydawał charakterystyczne odgłosy przy poruszaniu, a po "katastrofie" klocek zapalał się na czerwono - opisał prezentację portal stacji BBC.

Innowacja a bezpieczeństwo

Tom Donaldson, szef Creative Play Lab w Lego, zaznaczył, że technologia ma reagować na działania dzieci i uzupełniać ich naturalny sposób zabawy. - Budujemy platformę, która ma przetrwać wiele lat - podkreślił.

Prof. Manches zwrócił jednak uwagę, że mimo ekscytujących innowacji wciąż istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności inteligentnych zabawek, zwłaszcza tych ze sztuczną inteligencją.

- Kluczowe jest, byśmy krytycznie oceniali projektowanie tych zabawek i uważnie przyglądali się temu, jak wpływają na codzienne życie dzieci - zaznaczył.

"Strategiczny obszar" działalności

Nie jest to pierwszy raz, gdy Lego eksperymentuje z technologią. Od 2017 roku firma rozwija aplikacje i doświadczenia rozszerzonej rzeczywistości, a także współpracuje z wydawcami gier wideo, m.in. przy wprowadzeniu w 2020 roku figurki Super Mario z małym ekranem.

Dyrektor generalny Lego Niels B. Christiansen w raporcie rocznym za 2024 rok wskazywał, że inwestycje w technologię cyfrową stały się "strategicznym obszarem" działalności firmy.

Rynek klocków

Lego Group odpowiada za około połowę rynku klocków - wynika z danych portalu industryresearch.biz. Do największych rywali duńskiego giganta w tej branży należą Mattel, Magformers, Haba i Hasbro.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica