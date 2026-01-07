Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"

Lego prezentuje klocki Smart Bricks na targach CES Źródło: Reuters

Nowy rodzaj klocków Lego został zaprezentowany podczas targów Consumer Electronics Show 2026 w Las Vegas. Smart Play System wprowadza elektroniczne komponenty do klasycznych plastikowych klocków.

Lego zapowiedziało, że pierwsze zestawy, w tym nowy komplet z serii Star Wars, trafią do sprzedaży w marcu. Firma podkreśliła, że to jej "najbardziej rewolucyjna innowacja" od czasu wprowadzenia minifigurek w 1978 roku.

Nowe klocki Lego - Smart Bricks Źródło: mat. prasowe

Obawy ekspertów o wyobraźnię dzieci

Nowy produkt spotkał się z ambiwalentnymi reakcjami ze strony ekspertów. Ich zdaniem nowy produkt może mieć negatywny wpływ na to, co wyróżniało klocki Lego w coraz bardziej scyfryzowanym świecie.

Dyrektor wykonawczy organizacji Fairplay Josh Golin uważa, że Smart Bricks mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie w klockach Lego", czyli wykorzystywanie dziecięcej wyobraźni podczas zabawy. Według niego zabawki nie potrzebują dodatkowych funkcji, by generować dźwięki czy efekty.

- Jak wie każdy, kto obserwował dziecko bawiące się klasycznymi klockami Lego, dziecięce konstrukcje już się poruszają i wydają dźwięki dzięki sile wyobraźni dzieci – powiedział w rozmowie z BBC.

"Nie patrzymy na świat cyfrowy jak na zagrożenie"

Andrew Manches, profesor zajmujący się dziećmi i technologią na University of Edinburgh, zgodził się, że piękno Lego polega na "wolności tworzenia, odtwarzania i adaptowania prostych klocków w nieskończone historie napędzane dziecięcą wyobraźnią".

Jednocześnie pozytywnie ocenił próby łączenia układania klocków z zabawą cyfrową poprzez narzędzia reagujące na sposób interakcji dzieci z produktami Smart Play.

Julia Goldin, dyrektorka ds. produktów i marketingu Lego, podkreślała wcześniej, że zdaniem firmy technologia cyfrowa to szansa na "rozszerzenie zabawy fizycznej i budowania". - Nie patrzymy na świat cyfrowy jak na zagrożenie - stwierdziła cytowana przez BBC Goldin.

Jak działają Smart Bricks

Smart Bricks potrafią wykrywać ruch, pozycję i odległość, dzięki czemu modele reagują na różne działania podczas zabawy. Klocek o wymiarach 2x4 zawiera czujniki, diody, niewielki syntezator dźwięku, akcelerometr oraz autorski układ krzemowy umożliwiający reagowanie na ruch.

System współpracuje także z inteligentnymi minifigurkami i płytkami Smart Tags, które dzięki identyfikatorom cyfrowym uruchamiają określone dźwięki lub reakcje.

Podczas testów na CES tort urodzinowy rozpoznawał moment zdmuchnięcia świeczek i odtwarzał okrzyk radości oraz piosenkę "Sto lat". Z kolei helikopter wydawał charakterystyczne odgłosy przy poruszaniu, a po "katastrofie" klocek zapalał się na czerwono - opisał prezentację portal stacji BBC.

Innowacja a bezpieczeństwo

Tom Donaldson, szef Creative Play Lab w Lego, zaznaczył, że technologia ma reagować na działania dzieci i uzupełniać ich naturalny sposób zabawy. - Budujemy platformę, która ma przetrwać wiele lat - podkreślił.

Prof. Manches zwrócił jednak uwagę, że mimo ekscytujących innowacji wciąż istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności inteligentnych zabawek, zwłaszcza tych ze sztuczną inteligencją.

- Kluczowe jest, byśmy krytycznie oceniali projektowanie tych zabawek i uważnie przyglądali się temu, jak wpływają na codzienne życie dzieci - zaznaczył.

"Strategiczny obszar" działalności

Nie jest to pierwszy raz, gdy Lego eksperymentuje z technologią. Od 2017 roku firma rozwija aplikacje i doświadczenia rozszerzonej rzeczywistości, a także współpracuje z wydawcami gier wideo, m.in. przy wprowadzeniu w 2020 roku figurki Super Mario z małym ekranem.

Dyrektor generalny Lego Niels B. Christiansen w raporcie rocznym za 2024 rok wskazywał, że inwestycje w technologię cyfrową stały się "strategicznym obszarem" działalności firmy.

Rynek klocków

Lego Group odpowiada za około połowę rynku klocków - wynika z danych portalu industryresearch.biz. Do największych rywali duńskiego giganta w tej branży należą Mattel, Magformers, Haba i Hasbro.

