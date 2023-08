Laptopy dla czwartoklasistów. Jakie modele dostaną uczniowie?

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że zostało już rozstrzygniętych 49 z 73 przetargów na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów. Łącznie do uczniów trafi ponad 394 tysięcy komputerów za ponad miliard złotych.

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, w każdym z 49 regionów został wyłoniony wykonawca, który do września dostarczy sprzęt komputerowy do szkół.

Laptop dla czwartoklasisty. O wyborze sprzętu decydowała cena

Jak informuje resort cyfryzacji, w każdym z 49 regionów wybrano ofertę z najniższą ceną. Ta wahała się, w zależności od regionu, od 2 872,05 zł do 2 950,77 zł . Ostatecznie do uczniów trafi pięć różnych modeli.

Następnym modelem jest Dell Latitude 3540 . 83 561 sztuk tego modelu trafi do uczniów z 14 regionów: miasto Łódź, radomskiego, siedleckiego, suwalskiego, warszawsko zachodniego, białostockiego, elbląskiego, kieleckiego, konińskiego, krakowskiego, lubelskiego, miasto Kraków, płockiego i sieradzkiego.

Acer TravelMate P215-54 trafi do regionów: bydgosko-toruńskiego, ełckiego, gdańskiego, miasta Wrocław, poznańskiego i trójmiejskiego.

Program na stałe

Na mocy przepisów ustawy, która weszła w życie 2 sierpnia 2023 roku, program wyposażenia w laptopy uczniów klas czwartych zostanie na stałe. Co istotne będą one należały do obdarowanych.