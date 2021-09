Jedna ładowarka do urządzeń elektronicznych. Jest propozycja Brukseli

Komisja Europejska proponuje jedną uniwersalną ładowarkę do urządzeń elektronicznych. Bruksela w czwartek skierowała wniosek dotyczący zmian w odpowiedniej dyrektywie. Propozycja będzie musiała teraz zostać przyjęta przez Parlament Europejski i Radę UE. Przepisy przewidują 24-miesięczny okres przejściowy.

KE wskazała w komunikacie, że po latach współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem do zagadnienia liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie, ale nie udało się w pełni rozwiązać problemu.