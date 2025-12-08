"Zanim się wejdzie na rynek kryptowalut, dobrze jest mieć podstawową wiedzę". Debata w TVN24+

Szłapka o zawetowanej przez prezydenta ustawie o rynku kryptowalut Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zanim się wejdzie na rynek kryptowalut, dobrze jest mieć podstawową wiedzę - mówił podczas debaty w TVN24+ profesor Krzysztof Piech z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, dyrektor Centrum Technologii Blockchain.

Jak zauważył, osoby chcące inwestować na giełdzie, muszą wypełnić ankietę MiFID dotyczącą instrumentów finansowych, "żeby można było sprawdzić, czy on rozumie, w co inwestuje". Na rynku kryptowalut nie ma takiego wymogu.

- I wtedy być może by się okazało, że pewne instrumenty nie są dla niektórych osób - stwierdził.

OGLĄDAJ: Złota zasada, by nie dać się oszukać na rynku kryptowalut Zobacz cały materiał

"Poważne firmy tak nie robią"

Jak zaznaczył Piech, "niestety, ale w naszym kraju też jest wiele grup przestępczych, które wydzwaniają do ludzi, namawiając na kupno różnego rodzaju rzeczy".

- Poważne firmy tak nie robią. Firmy z branży kryptowalut nie dzwonią do ludzi, namawiając na zakup czegoś, co przypomina kryptowaluty - powiedział.

- Jak już znajdziemy odpowiednią platformę, która jest zaufana, to możemy na niej działać i wtedy już tylko są normalne ryzyka rynkowe, ale najpierw jest ta bariera dla zwykłych użytkowników, że trzeba się wyedukować, trzeba choć trochę wiedzieć, co zrobić, żeby się nie dać oszukać - stwierdził.

"To jest urząd, który najbardziej ze wszystkich walczył z kryptowalutami"

Rynek kryptowalut w Polsce funkcjonuje obecnie w oparciu o fragmentaryczne regulacje, głównie wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz o prawo podatkowe. Nie ma organu nadzorczego.

Sytuację miała zmienić przygotowana przez rząd ustawa o rynku kryptoaktywów, której celem była implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego. Regulacja została jednak zawetowana przez prezydent Karola Nawrockiego. Sejmowi nie udało się w piątek odrzucić weta, zatem ustawa nie wejdzie w życie.

- Bardzo często w mediach się mówi, że branża nie chce się regulować. Nie, nieprawda. Chcemy się regulować. Chcemy się regulować choćby dlatego, żeby mieć szansę przetrwać na tym rynku - powiedział Sławek Zawadzki, dyrektor generalny Kanga Exchange, jednej z polskich giełd kryptowalut.

Jednak w jego ocenie "od pewnego czasu różne urzędy, w szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, był najbardziej antagonistycznie nastawionym urzędem w Polsce i walczył z kryptowalutami".

- To jest urząd, który najbardziej ze wszystkich walczył z kryptowalutami. Tam się nic nie zmieniło. Ta ustawa, która została zawetowana, po prostu była zamachem na polską przestrzeń kryptowalutową - stwierdził Zawadzki.

Blokada stron? "I tak ludzie mogliby to obchodzić"

Jednym z uprawnień, które miał uzyskać KNF, miała być możliwość natychmiastowego wyłączenia strony internetowej działającej na rynku kryptoaktywów w przypadku podejrzenia oszustwa.

- Ryzyko jest takie, że to tylko miałoby następować przed wyrokiem sądu - zauważył Michał Fuja z "Superwizjera", autor reportażu "Co się stało z królem kryptowalut?" w TVN24+. Jak stwierdził, mieliśmy wiele sytuacji "w historii Polski, gdzie państwo zniszczyło duże biznesy przez pomyłkę urzędnika". - Ja nie patrzę na to zero-jedynkowo, że ustawa była zła albo dobra, tylko były pewne elementy dobre, były pewne elementy złe - zaznaczył.

- Ten element, że można szybko zareagować w sytuacji nieprawidłowości, jest w porządku pod warunkiem proporcjonalnym - mówił podczas debaty Krzysztof Piech.

- I tak ludzie mogliby to obchodzić. Bo to nie jest wyłączenie strony internetowej, to jest zabronienie polskim dostawcom internetu wyświetlania tej strony internetowej - mówił. Jak dodał, optymalnym rozwiązaniem byłby pojawiający się na takiej stronie napis ostrzegawczy. - Wtedy biznes jeszcze mógłby w jakiś sposób funkcjonować - podkreślił, dodając, że jednocześnie potencjalny inwestor otrzymałby ostrzeżenie, że "jest ryzyko".

"Pojawiły się propozycje pieniężne, pojawiły się groźby"

Podczas debaty wskazywano, że przestępstwa finansowe, a także związki z przestępcami, mogą dotyczyć nie tylko rynku kryptowalut.

Michał Fuja z "Superwizjera" wskazywał jednak, że kilka lat temu, podczas pracy nad reportażem o polskim "królu kryptowalut" ustalił, że "za jedną z największych giełd kryptowalut ówcześnie działających w Polsce stali tacy tradycyjni analogowi przestępcy".

- Bo tam byli ludzie odpowiedzialni za rozboje, za sutenerstwo, za podrabianie dokumentów, wprowadzanie fałszywych pieniędzy do obrotu, ale przede wszystkim za oszustwa VAT-owskie. I kiedy to zaczęliśmy ujawniać, pojawiły się te propozycje pieniężne, pojawiły się groźby - mówił reporter "Superwizjera".

OGLĄDAJ: "W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena Zobacz cały materiał

Autorka/Autor: pkarp/dap Źródło: TVN24+ Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock