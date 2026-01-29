Logo TVN24
Biznes
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska

Paul Patterson
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Szef Fujitsu w Europie, firmy odpowiedzialnej za wadliwy system Horizon, który doprowadził do jednej z największych pomyłek sądowych w historii Wielkiej Brytanii, odejdzie ze stanowiska w marcu. Paul Patterson pozostanie jednak w firmie i nadal będzie odpowiadał za działania związane z dochodzeniem w sprawie skandalu oraz odszkodowaniami dla poszkodowanych.

Paul Patterson, 60-letni dyrektor Fujitsu na Europę, zostanie niewykonawczym przewodniczącym brytyjskiego oddziału firmy. Nadal będzie odpowiadał za działania Fujitsu związane z dochodzeniem w sprawie skandalu Horizon.

Zmiana ta była planowana od dawna. Patterson ma pozostać w firmie do czasu zakończenia oficjalnego dochodzenia.

Patterson był jedną z głównych osób reprezentujących Fujitsu w sprawie skandalu Horizon. Występował zarówno przed komisją śledczą, jak i przed komisjami parlamentarnymi w Izbie Gmin.

Był krytykowany za to, że Fujitsu nie wypłaca odszkodowań poszkodowanym, dopóki nie ukaże się końcowy raport z dochodzenia.

Wadliwy system

System Horizon działał od 1999 roku i błędnie wykazywał braki finansowe w urzędach pocztowych. Za te braki obwiniano kierowników placówek.

Ponad 900 osób zostało oskarżonych, a część z nich trafiła do więzienia. Sprawa ta jest uznawana za jedną z największych pomyłek sądowych w historii Wielkiej Brytanii. Niektórzy poszkodowani zmarli, zanim ich nazwiska zostały oczyszczone i zanim otrzymali odszkodowania.

Pierwszy raport z dochodzenia wykazał, że skandal mógł doprowadzić do samobójstwa ponad 13 osób.

Fujitsu zgodziło się zasadniczo wypłacić odszkodowania, ale do tej pory nie podało żadnej kwoty ani nie wypłaciło pieniędzy. Firma czeka na końcowy raport z dochodzenia, który ma zostać opublikowany jeszcze w tym roku.

Tim Brentnall, były kierownik urzędu pocztowego z Pembrokeshire, został niesłusznie skazany w 2010 roku za fałszowanie ksiąg rachunkowych po tym, jak system Horizon wykazał rzekomy brak pieniędzy. Wyrok został uchylony w 2021 roku, ale Brentnall nadal czeka na pełne odszkodowanie.

Brentnall powiedział, że Patterson "mówi właściwe rzeczy, ale nic z nich nie wynika".

Jednocześnie Brentnall stwierdził, że dobrze, iż Patterson pozostaje w firmie, ponieważ zapewnia to ciągłość działań. Podkreślił, że kolejne zmiany personalne mogłyby spowodować dalsze opóźnienia.

Patterson pracuje w Fujitsu od 2010 roku, a stanowisko szefa firmy w Europie objął w 2019 roku. W tym samym roku kierownicy urzędów pocztowych, na czele z Alanem Batesem, wygrali przełomową sprawę w brytyjskim Sądzie Najwyższym.

Podczas przesłuchania w 2024 roku Patterson przeprosił w imieniu Fujitsu za udział firmy w tej "poważnej pomyłce wymiaru sprawiedliwości". Przyznał również, że w systemie Horizon od początku istniały znane błędy i usterki.

Rząd przedłuża kontrakt

Na początku tego miesiąca Patterson bronił decyzji rządu o przedłużeniu kontraktów z Fujitsu o wartości 500 milionów funtów, mimo że firma po wybuchu skandalu nie ubiegała się o nowe zamówienia publiczne. Powiedział wtedy, że Fujitsu "nie jest pasożytem" i że to rząd decyduje, czy chce przedłużać umowy.

Nowym szefem Fujitsu w Europie zostanie Mikihito Saito, obecny dyrektor ds. działalności międzynarodowej. Szefowa brytyjskiego oddziału, Anwen Owen, będzie mu podlegać.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: NEIL HALL/PAP/EPA

Wielka BrytaniaTechnologia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica