System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska

Paul Patterson, 60-letni dyrektor Fujitsu na Europę, zostanie niewykonawczym przewodniczącym brytyjskiego oddziału firmy. Nadal będzie odpowiadał za działania Fujitsu związane z dochodzeniem w sprawie skandalu Horizon.

Zmiana ta była planowana od dawna. Patterson ma pozostać w firmie do czasu zakończenia oficjalnego dochodzenia.

Patterson był jedną z głównych osób reprezentujących Fujitsu w sprawie skandalu Horizon. Występował zarówno przed komisją śledczą, jak i przed komisjami parlamentarnymi w Izbie Gmin.

Był krytykowany za to, że Fujitsu nie wypłaca odszkodowań poszkodowanym, dopóki nie ukaże się końcowy raport z dochodzenia.

Wadliwy system

System Horizon działał od 1999 roku i błędnie wykazywał braki finansowe w urzędach pocztowych. Za te braki obwiniano kierowników placówek.

Ponad 900 osób zostało oskarżonych, a część z nich trafiła do więzienia. Sprawa ta jest uznawana za jedną z największych pomyłek sądowych w historii Wielkiej Brytanii. Niektórzy poszkodowani zmarli, zanim ich nazwiska zostały oczyszczone i zanim otrzymali odszkodowania.

Pierwszy raport z dochodzenia wykazał, że skandal mógł doprowadzić do samobójstwa ponad 13 osób.

Fujitsu zgodziło się zasadniczo wypłacić odszkodowania, ale do tej pory nie podało żadnej kwoty ani nie wypłaciło pieniędzy. Firma czeka na końcowy raport z dochodzenia, który ma zostać opublikowany jeszcze w tym roku.

Tim Brentnall, były kierownik urzędu pocztowego z Pembrokeshire, został niesłusznie skazany w 2010 roku za fałszowanie ksiąg rachunkowych po tym, jak system Horizon wykazał rzekomy brak pieniędzy. Wyrok został uchylony w 2021 roku, ale Brentnall nadal czeka na pełne odszkodowanie.

Brentnall powiedział, że Patterson "mówi właściwe rzeczy, ale nic z nich nie wynika".

Jednocześnie Brentnall stwierdził, że dobrze, iż Patterson pozostaje w firmie, ponieważ zapewnia to ciągłość działań. Podkreślił, że kolejne zmiany personalne mogłyby spowodować dalsze opóźnienia.

Patterson pracuje w Fujitsu od 2010 roku, a stanowisko szefa firmy w Europie objął w 2019 roku. W tym samym roku kierownicy urzędów pocztowych, na czele z Alanem Batesem, wygrali przełomową sprawę w brytyjskim Sądzie Najwyższym.

Podczas przesłuchania w 2024 roku Patterson przeprosił w imieniu Fujitsu za udział firmy w tej "poważnej pomyłce wymiaru sprawiedliwości". Przyznał również, że w systemie Horizon od początku istniały znane błędy i usterki.

Rząd przedłuża kontrakt

Na początku tego miesiąca Patterson bronił decyzji rządu o przedłużeniu kontraktów z Fujitsu o wartości 500 milionów funtów, mimo że firma po wybuchu skandalu nie ubiegała się o nowe zamówienia publiczne. Powiedział wtedy, że Fujitsu "nie jest pasożytem" i że to rząd decyduje, czy chce przedłużać umowy.

Nowym szefem Fujitsu w Europie zostanie Mikihito Saito, obecny dyrektor ds. działalności międzynarodowej. Szefowa brytyjskiego oddziału, Anwen Owen, będzie mu podlegać.

