Na targach IFA w Berlinie zaprezentowano koncepcyjną kosiarkę - robota Master X Series od marki NexLawn. Urządzenie wyróżnia się mechanicznym ramieniem, które pozwala mu wykonywać zadania znacznie wykraczające poza zwykłe koszenie trawnika.

Prototyp kosiarki zaprezentowany na IFA, przyciągnął zainteresowanie, ale właściciele ogrodów muszą uzbroić się w cierpliwość.

Wielozadaniowiec

Master X Series Concept to pierwszy robot tego typu wyposażony w pełni funkcjonalne ramię mechaniczne. Może ono składać się do 44,5 cm, wysuwać do 77 cm i sięgać nawet na jeden metr.

Dzięki wymiennym końcówkom – chwytakowi, głowicy tnącej czy tarczy do krawędzi – robot potrafi usuwać przeszkody, przycinać trawę, a nawet zbierać owoce.

Według komunikatu prasowego NexLawn, seria Master X Concept może "przycinać, pielić, zbierać owoce, a nawet wchodzić w interakcje ze zwierzętami". Animowany film demonstracyjny 3D pokazuje na przykład kosiarkę rzucającą piłkę psu, choć trudno sobie wyobrazić, aby pies zareagował pozytywnie na tak pozornie nieludzkie urządzenie.

Wyjątkowy prototyp

Choć prezentacja przyciągnęła uwagę publiczności, urządzenie pozostaje jedynie projektem koncepcyjnym. Producent nie podał jeszcze ani ceny, ani daty wprowadzenia na rynek.

Oznacza to, że właściciele ogrodów muszą poczekać, zanim taki "ogrodowy asystent" stanie się dostępny w sprzedaży.

Autorka/Autor:jjs/ToL

Źródło: theverge.com