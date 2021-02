Kiedy inne firmy walczyły o przetrwanie, oni zwiększali dominację. "Wzrost przyprawiający o zawrót głowy"

Według "WSJ" przełożyło się to na "wzrost przyprawiający o zawrót głowy" dla jednych z najpotężniejszych firm w historii. W czasie, kiedy sklepy i linie lotnicze walczyły o przetrwanie, łączne przychody pięciu największych firm USA - Apple'a, Microsoftu, Amazona, Facebooka i Alphabetu (spółka matka Google'a - red.) urosły do 1,1 bln dol. Połączone zyski tych koncernów wzrosły o 24 proc., a łączna kapitalizacja rynkowa w ciągu ubiegłego roku zwiększyła się o połowę, osiągając 8 bln dol.

Jak firmy zyskały w czasie pandemii?

Firma Google, która oferuje najpopularniejszą usługę wyszukiwania treści w internecie i kontroluje większość cyfrowego rynku reklamy, odczuła negatywne skutki pandemii w pierwszej połowie 2020 r. Jak przypomina nowojorski dziennik wówczas to reklamodawcy wstrzymali środki przeznaczone na marketing online, jednak w kolejnych miesiącach roku wydatki wróciły do normy, a biznes reklamowy się odbił. Według Google'a, który nie podaje szczegółowych wyników dotyczących swoich przychodów, udział w reklamie zwiększa należący do firmy serwis YouTube.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Apple odnotowało 111,4 mld dol. przychodów, co w ujęciu rok do roku stanowi wzrost o 21 proc. Microsoft zwiększył przychody o 17 proc. rok do roku, do 43,08 mld dol., Amazon - o 44 proc., do 125,56 mld dol. Alphabet osiągnął pułap 56,90 mld dol. notując wzrost o 23 proc., Facebook zaś - w ostatnim kwartale w ujęciu rocznym urósł o 33 proc. do poziomu przychodów wynoszącego 28,07 mld dol. (dane S&P Capital IQ).