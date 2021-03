Kolejne dwa miliony złotych na rządową aplikację. "Alert o zakażeniu wysłało 3,8 tysiąca osób"

Rząd przekazuje kolejne dwa miliony złotych na rozwój aplikacji STOP COVID ProteGO Safe. Oznacza to, że w sumie przeznaczono na ten cel siedem milionów złotych – podało RMF FM.

"Bieżące utrzymanie, naprawianie awarii i rozwijanie nowych funkcji"

"W ciągu ostatnich 9 miesięcy pobrał ją niecały 1,9 mln użytkowników smartfonów w Polsce. Nie da się stwierdzić, ilu z nich nadal ma ją na swoim telefonie i jej aktywnie używa. Alert o zakażeniu wysłało do tej pory nieco ponad 3,8 tys. osób. Pod koniec października takich ostrzeżeń było zaledwie 420, więc tych alertów przybywa, ale nadal to za mało by mówić o realnym zapobieganiu kolejnym zakażeniom" – przekonuje RMF FM.