Tech Ten kraj "dokona skoku". Ogromna umowa w branży AI Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Korea Południowa dokona skoku, by stać się niezastąpionym państwem w łańcuchu dostaw dla sztucznej inteligencji. Staniemy się godną zaufania bazą produkcyjną chipów - oświadczył prezydent Li Dze Mjung podczas prezentacji "Deklaracji AI z San Francisco".

W perspektywie pięciu lat Grupa SK zobowiązała się dostarczyć układy o wartości 750 mld dolarów, z czego ponad 500 mld dolarów przypada na partnerstwo z Nvidią. Z kolei Samsung podpisał list intencyjny z firmą Broadcom o wartości 200 mld dolarów, obejmujący zaawansowane pamięci HBM oraz usługi odlewnicze w technologii poniżej 2 nanometrów.

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Giganci AI zabezpieczają dostawy

W dwustronnych spotkaniach wzięli udział szefowie czołowych przedsiębiorstw, w tym:

Sam Altman (OpenAI),

Jensen Huang (Nvidia),

Dario Amodei (Anthropic),

Hock Tan (Broadcom).

Strony zgodziły się również na wspólne inwestycje w potężne centra danych dla AI o łącznej mocy 5 gigawatów, wyposażone w 2 mln procesorów GPU.

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"Te umowy to kolejne działania amerykańskich firm z branży AI, które chcą zabezpieczyć dostawy, gdy popyt na układy scalone i infrastrukturę obliczeniową drastycznie przewyższa podaż. W efekcie firmy technologiczne coraz ściślej współpracują z południowokoreańskimi liderami rynku półprzewodników i pamięci" - wyjaśnił Reuters.

Korea Południowa, główny producent układów pamięci na świecie, zatwierdziła w zeszłym miesiącu państwowe inwestycje w rozbudowę klastrów półprzewodnikowych, aby utrzymać pozycję rynkowego lidera.