Ten kraj "dokona skoku". Ogromna umowa w branży AI
- Korea Południowa dokona skoku, by stać się niezastąpionym państwem w łańcuchu dostaw dla sztucznej inteligencji. Staniemy się godną zaufania bazą produkcyjną chipów - oświadczył prezydent Li Dze Mjung podczas prezentacji "Deklaracji AI z San Francisco".
W perspektywie pięciu lat Grupa SK zobowiązała się dostarczyć układy o wartości 750 mld dolarów, z czego ponad 500 mld dolarów przypada na partnerstwo z Nvidią. Z kolei Samsung podpisał list intencyjny z firmą Broadcom o wartości 200 mld dolarów, obejmujący zaawansowane pamięci HBM oraz usługi odlewnicze w technologii poniżej 2 nanometrów.
Czytaj też: "Rozwód stulecia". Miliarder zapłaci fortunę byłej żonie
Giganci AI zabezpieczają dostawy
W dwustronnych spotkaniach wzięli udział szefowie czołowych przedsiębiorstw, w tym:
- Sam Altman (OpenAI),
- Jensen Huang (Nvidia),
- Dario Amodei (Anthropic),
- Hock Tan (Broadcom).
Strony zgodziły się również na wspólne inwestycje w potężne centra danych dla AI o łącznej mocy 5 gigawatów, wyposażone w 2 mln procesorów GPU.
"Te umowy to kolejne działania amerykańskich firm z branży AI, które chcą zabezpieczyć dostawy, gdy popyt na układy scalone i infrastrukturę obliczeniową drastycznie przewyższa podaż. W efekcie firmy technologiczne coraz ściślej współpracują z południowokoreańskimi liderami rynku półprzewodników i pamięci" - wyjaśnił Reuters.
Korea Południowa, główny producent układów pamięci na świecie, zatwierdziła w zeszłym miesiącu państwowe inwestycje w rozbudowę klastrów półprzewodnikowych, aby utrzymać pozycję rynkowego lidera.