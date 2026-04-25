Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"

|
2404 CZAS PRZYSZLY-0050
Aleksandra Wójtowicz o manifeście Palantir: byłam przekonana, że to halucynacja AI
Źródło: TVN24+
Kiedy przeczytałam ten manifest byłam pewna, że zostało to napisane jako halucynacje AI i wrzuciłam go w portal do sprawdzania, czy coś jest powiedzmy Chatem GPT, czy nie. (…) Program powiedział mi, że teoretycznie to ludzka ręka - powiedziała Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tak zwanym manifeście firmy Palantir. Ekspertka była gościnią Wojciecha Skrzypka w podcaście TVN24+ "Czas Przyszły".

W ubiegłym tygodniu na profilu X firmy technologicznej Palantir pojawił się długi wpis nazwany 22-punktowym manifestem. Firma twierdzi, że to krótkie omówienie książki "The Technological Republic" autorstwa prezesa Alexa Karpa oraz szefa działu relacji korporacyjnych Nicholasa Zamiski.

Punkt o "powojennym osłabieniu Japonii i Niemiec"

W jednym z punktów manifestu znalazło się stwierdzenie, że "problemem jest powojenne osłabienie Niemiec i Japonii". Ekspertka PISM oceniła, że wątek "wydaje się absurdalny na wielu polach".

- Mamy taki konsensus historyczny, że to, jak Niemcy zostały ukarane po I wojnie światowej, doprowadziło do ich radykalizacji i w efekcie było jedną z przyczyn dojścia Hitlera do władzy, i tym samym do II wojny światowej - zwróciła uwagę.

Jak zaznaczyła, jeśli idzie o Niemcy po II wojnie światowej, to "wydaje się zaskakujące, szczególnie, że jest 80 lat po niej". - Myślę, że to dobrze obrazuje, co dzieje się w głowie Alexa Karpa. To, co Palantir myśli o sobie i o świecie - dodała.

- W tym sensie cały ten wywód o Niemczech i Japonii to dosłownie narracja, która brzmi tak, że nazistowskie kraje zostały niesłusznie ukarane - podkreśliła.

"Które kultury są gorsze?"

W dokumencie znalazły się również dwa punkty o kulturach dzielące je na dysfunkcyjne i regresywne oraz te, które doprowadziły do istotnych postępów.

- I później są też takie zdania: wszystkie kultury są teraz równe. Krytyka jest zabroniona, ale ten nowy dogmat nie podkreśla tego, że niektóre kultury stworzyły rzeczy absolutnie niesamowite - przypomniała Aleksandra Wójtowicz i zacytowała, że inne kultury okazały się "gorsze, wsteczne i szkodliwe".

- To jest problem z tym manifestem. Jest bardzo niejasny. (…) Natomiast które kultury są właściwie gorsze? Czy chodzi też o europejską, bo przecież Stany są lepsze? I rozumiem, że to krytyka woke, czyli że nie można czegoś krytykować. Czyli w takim razie Europa jest gorsza, dlatego że nie można tam mówić, że inne kultury są regresywne i szkodliwe? Czy jednak jest okej, a chodzi o kulturę muzułmańską czy azjatycką? - zwróciła uwagę.

Jak podkreśliła, jasne jest, że punkt jest "rasistowski i co najmniej dziwny".

- Kiedy przeczytałam ten manifest byłam pewna, że zostało to napisane jako halucynacje AI i wrzuciłam go w portal do sprawdzania, czy coś jest powiedzmy Chatem GPT, czy nie. (…) Program powiedział mi, że teoretycznie to ludzka ręka. To martwi mnie jeszcze bardziej, niż gdyby była to halucynacja sztucznej inteligencji - powiedziała analityczka.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaBig techUSAAI
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

