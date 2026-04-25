Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI" Alicja Skiba |

W ubiegłym tygodniu na profilu X firmy technologicznej Palantir pojawił się długi wpis nazwany 22-punktowym manifestem. Firma twierdzi, że to krótkie omówienie książki "The Technological Republic" autorstwa prezesa Alexa Karpa oraz szefa działu relacji korporacyjnych Nicholasa Zamiski.

1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026 Rozwiń

Punkt o "powojennym osłabieniu Japonii i Niemiec"

W jednym z punktów manifestu znalazło się stwierdzenie, że "problemem jest powojenne osłabienie Niemiec i Japonii". Ekspertka PISM oceniła, że wątek "wydaje się absurdalny na wielu polach".

- Mamy taki konsensus historyczny, że to, jak Niemcy zostały ukarane po I wojnie światowej, doprowadziło do ich radykalizacji i w efekcie było jedną z przyczyn dojścia Hitlera do władzy, i tym samym do II wojny światowej - zwróciła uwagę.

Jak zaznaczyła, jeśli idzie o Niemcy po II wojnie światowej, to "wydaje się zaskakujące, szczególnie, że jest 80 lat po niej". - Myślę, że to dobrze obrazuje, co dzieje się w głowie Alexa Karpa. To, co Palantir myśli o sobie i o świecie - dodała.

- W tym sensie cały ten wywód o Niemczech i Japonii to dosłownie narracja, która brzmi tak, że nazistowskie kraje zostały niesłusznie ukarane - podkreśliła.

"Które kultury są gorsze?"

W dokumencie znalazły się również dwa punkty o kulturach dzielące je na dysfunkcyjne i regresywne oraz te, które doprowadziły do istotnych postępów.

- I później są też takie zdania: wszystkie kultury są teraz równe. Krytyka jest zabroniona, ale ten nowy dogmat nie podkreśla tego, że niektóre kultury stworzyły rzeczy absolutnie niesamowite - przypomniała Aleksandra Wójtowicz i zacytowała, że inne kultury okazały się "gorsze, wsteczne i szkodliwe".

- To jest problem z tym manifestem. Jest bardzo niejasny. (…) Natomiast które kultury są właściwie gorsze? Czy chodzi też o europejską, bo przecież Stany są lepsze? I rozumiem, że to krytyka woke, czyli że nie można czegoś krytykować. Czyli w takim razie Europa jest gorsza, dlatego że nie można tam mówić, że inne kultury są regresywne i szkodliwe? Czy jednak jest okej, a chodzi o kulturę muzułmańską czy azjatycką? - zwróciła uwagę.

Jak podkreśliła, jasne jest, że punkt jest "rasistowski i co najmniej dziwny".

- Kiedy przeczytałam ten manifest byłam pewna, że zostało to napisane jako halucynacje AI i wrzuciłam go w portal do sprawdzania, czy coś jest powiedzmy Chatem GPT, czy nie. (…) Program powiedział mi, że teoretycznie to ludzka ręka. To martwi mnie jeszcze bardziej, niż gdyby była to halucynacja sztucznej inteligencji - powiedziała analityczka.

