Inspekcja handlowa sprawdziła elektronikę. Zakwestionowano co piąty produkt

czytaj dalej

Gdyby wybierać kogoś, kto się kompletnie nie nadaje na to stanowisko, to z całą pewnością byłby to Adam Glapiński - powiedział w "Faktach po Faktach" Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Ocenił, że "przy tym poziomie stóp procentowych nie ma szans na szybki spadek inflacji".