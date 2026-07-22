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Koniec z ukrywaniem manipulacji AI. Ważne zmiany wejdą w życie

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Sztuczna inteligencja
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Już za kilkanaście dni obrazy czy filmy stworzone z pomocą AI trzeba będzie oznaczać specjalnymi ikonami. Obowiązek obejmie między innymi influencerów i polityków.

2 sierpnia wchodzą w życie przepisy, które w znaczący sposób utrudnią manipulacje i oszustwa z wykorzystaniem narzędzi AI. Od tego dnia spora część publikowanych w sieci treści, przede wszystkim obrazy, materiały video i nagrania dźwiękowe, które powstały z pomocą sztucznej inteligencji będą musiały być opatrzone specjalnymi ikonami. Obowiązek będzie dotyczył osób fizycznych i prawnych publikujących dane treści w ramach obowiązków zawodowych.

Zapanować nad AI

To efekt obowiązkowego wdrożenia unijnego rozporządzenia AI Act, pierwszej na świecie regulacji próbującej zapanować nad wykorzystywaniem dużych modeli językowych i pochodnych narzędzi AI. Rozporządzenie ma między innymi chronić obywateli krajów UE przed nieuczciwymi praktykami takimi jak manipulowanie za pomocą obrazu czy dźwięku na co podatni są przede wszystkim seniorzy i najmłodsi odbiorcy treści, ale także przed gromadzeniem (z wykorzystaniem modeli AI) danych wrażliwych na temat obywateli, od kwestii wiarygodności kredytowej po kwalifikację do ubezpieczeń medycznych w zależności od stanu zdrowia.

Prace nad ustawą o systemach sztucznej ruszyły tuż po przyjęciu unijnego rozporządzenia jesienią 2024 roku. Projekt został przyjęty przez rząd wiosną i przewiduje między innymi powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W jej skład wejdą między innymi przedstawiciele UOKiK, UKE, KRRiT i KNF, a komisja ma się zająć regulowaniem rynku AI, w tym rozpatrywaniem skarg obywateli na nadużywanie narzędzi sztucznej inteligencji.

W połowie czerwca nowe przepisy uchwalił Sejm i choć początkowo większość nowych regulacji miała zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego 2 sierpnia 2026 roku to ostatecznie termin został odroczony. Z jednym istotnym wyjątkiem.

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Ostrzeżenie przed AI

2 sierpnia zaczną obowiązywać przepisy, które obligują podmioty publikujące materiały stworzone z wykorzystaniem narzędzi AI do ich oznaczania. Kształt i wielkość ikon do oznaczania treści ustaliła Komisja Europejska. Jedna, czarne koło z białymi literami AI to rodzaj ostrzeżenia, którymi trzeba będzie oznaczać treści mogące wprowadzać w błąd, na przykład deepfake'i wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Czarna ikonka z białym napisem "AI generated" będzie służyć do oznaczania materiałów stworzonych przez AI, na przykład muzyki. Zaś znaczek "AI modified" będzie służył do stemplowania treści jedynie poprawionych przez AI, choć ustawodawca nie mówi jasno czy publikowane w sieci czy w prasie zdjęcie, w którym ingerencja AI polegała jedynie na poprawie koloru, kontrastu czy wyostrzeniu ujęcia będzie musiało być odpowiednio ostemplowane czy nie. Na tym polu intepretacja przepisów dopiero powstanie.

Kogo obejmą zmiany?

Jasne jest natomiast, że obowiązek znakowania treści obejmie podmioty, dla których publikowanie wytworzonych treści ma charakter zawodowy. To między innymi twórcy internetowi, influencerzy, ale także politycy czy obsługujące ich agencje marketingowe, które chętnie wykorzystują narzędzia AI do tworzenia materiałów wyśmiewających czy piętnujących w inny sposób politycznych przeciwników.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AIAI ActSztuczna inteligencja
Radosław Omachel
Radosław Omachel
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