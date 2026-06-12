Facebook, Instagram i Messenger już działają. Awaria aplikacji Meta zakończona
Użytkownicy aplikacji należących do Mety zgłaszali w piątek po południu problemy z działaniem Facebooka, Instagrama i Messengera. Awaria została już zakończona, a usługi wróciły do działania. W czasie największego natężenia problemów serwis Downdetector odnotował gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących Facebooka. 12 czerwca około godziny 15.39 liczba raportów sięgnęła 16 249, podczas gdy poziom bazowy wynosił 2.
Problemy z aplikacjami Mety
Problemy dotyczyły nie tylko Facebooka. Użytkownicy informowali także o kłopotach z Instagramem i Messengerem. Zgłoszenia obejmowały między innymi trudności z logowaniem, ładowaniem treści, działaniem aplikacji mobilnych oraz wysyłaniem wiadomości. Po kilkudziesięciu minutach sytuacja zaczęła wracać do normy. Liczba nowych zgłoszeń spadła, a użytkownicy ponownie mogli korzystać z usług Mety.
Meta nie podała przyczyny problemów
Na razie firma Meta nie poinformowała, co było przyczyną awarii. Nie wiadomo, czy problemy wynikały z usterki technicznej, błędu po stronie infrastruktury czy innego zakłócenia w działaniu usług.
Facebook, Instagram i Messenger należą do Meta Platforms. Dlatego problemy techniczne po stronie firmy mogą być odczuwalne jednocześnie w kilku popularnych aplikacjach.