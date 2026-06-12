Tech Facebook, Instagram i Messenger już działają. Awaria aplikacji Meta zakończona Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Użytkownicy aplikacji należących do Mety zgłaszali w piątek po południu problemy z działaniem Facebooka, Instagrama i Messengera. Awaria została już zakończona, a usługi wróciły do działania. W czasie największego natężenia problemów serwis Downdetector odnotował gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących Facebooka. 12 czerwca około godziny 15.39 liczba raportów sięgnęła 16 249, podczas gdy poziom bazowy wynosił 2.

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Problemy z aplikacjami Mety

Problemy dotyczyły nie tylko Facebooka. Użytkownicy informowali także o kłopotach z Instagramem i Messengerem. Zgłoszenia obejmowały między innymi trudności z logowaniem, ładowaniem treści, działaniem aplikacji mobilnych oraz wysyłaniem wiadomości. Po kilkudziesięciu minutach sytuacja zaczęła wracać do normy. Liczba nowych zgłoszeń spadła, a użytkownicy ponownie mogli korzystać z usług Mety.

Awaria Facebooka Źródło zdjęcia: downdetector.pl

Meta nie podała przyczyny problemów

Na razie firma Meta nie poinformowała, co było przyczyną awarii. Nie wiadomo, czy problemy wynikały z usterki technicznej, błędu po stronie infrastruktury czy innego zakłócenia w działaniu usług.

Facebook, Instagram i Messenger należą do Meta Platforms. Dlatego problemy techniczne po stronie firmy mogą być odczuwalne jednocześnie w kilku popularnych aplikacjach.

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