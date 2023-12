Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko znanej platformie społecznościowej

czytaj dalej

Kwota nieuregulowanych świadczeń zbliżyła się na koniec listopada do piętnastu miliardów złotych - to dane zaległości alimentacyjnych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Grono niepłacących rodziców przez rok powiększyło się o 10 tysięcy osób do niemal 290 tysięcy. - Niestety dane naszego rejestru to tylko część smutnej rzeczywistości - zaznaczył Sławomir Grzelak, prezes BIG InfoMonitor.