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TikTok pod lupą Komisji Europejskiej. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Flaga UE
Jak pomóc nastolatkowi uporać się z lękiem?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Komisja Europejska zarzuciła TikTokowi naruszenie unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie. Platformie może grozić wysoka kara finansowa.

Komisja Europejska przedstawiła w piątek wstępne ustalenia dotyczące działalności TikToka. Zdaniem unijnych regulatorów należąca do chińskiej firmy ByteDance platforma nie spełnia standardów bezpieczeństwa określonych w akcie o usługach cyfrowych, czyli DSA.

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TikTok miał naruszyć unijne przepisy

Zastrzeżenia dotyczą rozwiązań zastosowanych w serwisie, które mogą narażać dzieci na cyberprzemoc lub kontakt z osobami dopuszczającymi się nadużyć. To czwarte postępowanie dotyczące TikToka prowadzone na podstawie unijnych przepisów w ciągu ostatnich dwóch lat.

Publiczne konta dzieci pod lupą

Komisja Europejska wskazała, że TikTok pozwala niepełnoletnim użytkownikom na ustawienie publicznego konta. W takim przypadku publikowane przez nich materiały mogą być oglądane przez inne osoby, co według regulatora zwiększa ryzyko cyberprzemocy lub kontaktu ze sprawcami nadużyć.

Zastrzeżenia dotyczą również kont prywatnych. Zdaniem Komisji dzieci mogą być łatwo odnalezione na listach obserwujących i obserwowanych innych użytkowników. Dostęp do takich informacji mogą uzyskać nawet osoby, które nie mają konta na TikToku.

Komisja uważa, że platforma powinna zmienić domyślne ustawienia publicznych kont osób niepełnoletnich. Publikowane treści powinny być widoczne wyłącznie dla użytkowników zaakceptowanych przez dziecko.

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TikTok odpowiada na zarzuty

TikTok zapowiedział, że przeanalizuje ustalenia Komisji Europejskiej i będzie konstruktywnie współpracować z regulatorem.

"Konta nastolatków na TikToku od momentu ich utworzenia mają ponad 50 domyślnych funkcji ochrony prywatności i bezpieczeństwa, opracowanych przy udziale ekspertów" - przekazała firma.

Platforma podkreśliła również, że konta osób poniżej 18. roku życia są domyślnie prywatne.

"Jesteśmy jedną z niewielu platform, na których młodsi nastolatkowie nie mogą korzystać z wiadomości prywatnych, a ich treści nie mogą pojawiać się w sekcji »Dla Ciebie«" - poinformował TikTok.

Możliwa kara do 6 proc. obrotu

TikTok może teraz zapoznać się z dokumentami Komisji Europejskiej i przedstawić swoje stanowisko. Dopiero później regulator podejmie ostateczną decyzję.

W przypadku potwierdzenia naruszeń platformie może grozić kara w wysokości do 6 proc. jej globalnego rocznego obrotu. Przychody firmy w 2025 roku wyniosły 33,1 mld dol.

Unijny Akt o usługach cyfrowych wymaga od platform uwzględnienia ochrony nieletnich już na etapie projektowania usług i pociąga je do odpowiedzialności, gdy tego nie robią - przekazała unijna komisarz do spraw technologii Henna Virkkunen.

Jak podkreśliła, wysoki poziom ochrony nie powinien być dodatkową opcją wybieraną przez użytkownika, lecz ustawieniem domyślnym.

W dwóch wcześniejszych podobnych sprawach TikTok zaproponował Komisji ustępstwa i uniknął kar finansowych. Trzecie postępowanie nadal trwa.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Unia EuropejskaKomisja EuropejskaMedia społecznościoweTikTok
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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