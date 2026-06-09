Tech Komisja Europejska nakazała Mecie zmiany w popularnym komunikatorze Oprac. Paulina Karpińska |

Placówka Meta Hacker Way Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komisja Europejska (KE) spełniła swoją zapowiedź jeszcze z kwietnia, kiedy to poinformowała, że zamierza nakazać Mecie przywrócenie usuniętej przez koncern funkcjonalności na WhatsApp-ie.

We wtorek Meta otrzymała formalny nakaz tymczasowego bezpłatnego udostępnienia WhatsApp zewnętrznym dostawcom.

Dowiedz się więcej: Meta pod ostrzałem. Chodzi o rozmowy na WhatsAppie

Zmiany w regulaminie WhatsApp

Zaczęło się od tego, że jeszcze w październiku ub.r. Meta wprowadziła zmiany w regulaminie WhatsApp dla firm. Zabraniały one zewnętrznym firmom specjalizującym się w technologiach AI dostępu do interfejsu API WhatsApp. Regulacje objęły nowych dostawców w październiku ub.r., a dotychczasowych - w styczniu br.

Wcześniej zewnętrzne firmy mogły integrować swoje systemy z komunikatorem WhatsApp w celu komunikacji z klientami. Kilku dostawców sztucznej inteligencji chętnie korzystało z tej funkcjonalności. W tym m.in. OpenAI, dostawca ChatGPT, który umożliwiał użytkownikom interakcję ze swoim chatbotem bezpośrednio w aplikacji WhatsApp, na przykład w celu udzielania odpowiedzi na pytania.

Meta uznała jednak, że chatboty generują ruch oraz obciążają system i zapowiedziała, że chce, żeby interfejs API WhatsApp koncentrował się na swoim pierwotnym przeznaczeniu, czyli komunikacji biznesowej.

Dochodzenie Komisji Europejskiej

KE uznała jednak, że Meta odbierając konkurencyjnym firmom dostęp do WhatsAppa naruszyła unijne przepisy, w tym wykorzystała dominującą pozycję na rynku, żeby stłumić konkurencję. Stąd też jeszcze w grudniu Komisja wszczęła przeciwko koncernowi formalne dochodzenie antymonopolowe, a w kwietniu zapowiedziała, że nakaże jej tymczasowe przywrócenie spornej funkcjonalności.

Meta co prawda poinformowała, że wprowadziła zmiany i przywróciła dostęp do WhatsApp dla zewnętrznych asystentów AI tyle że po uiszczeniu opłaty. Komisja uznała, że taka polityka niewiele różni się od zakazu dostępu.

Dowiedz się więcej: Na ich pracy miało szkolić się AI. Meta reaguje na protest

Jak uznała we wtorek KE, już na pierwszy rzut oka widać, że działania Mety naruszyły unijne przepisy dotyczące konkurencji. Uznano, że Meta m.in. odmówiła udzielenia zewnętrznym dostawcom dostępu do swojej infrastruktury, którą specjalnie dla nich opracowała i którą wcześniej im udostępniała. Dlatego też Komisja uznała, że nakazanie tymczasowego przywrócenia funkcjonalności na takich samych zasadach jakie obowiązywały przed 15 października 2025 r. pozwoli "zapobiec poważnej i nieodwracalnej szkodzie dla konkurencji". Meta będzie musiała utrzymać dostęp na tych warunkach do czasu przyjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Koncern ma teraz pięć dni roboczych na to, żeby wprowadzić zmiany.

OGLĄDAJ: TVN24