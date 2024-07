Globalna awaria produktów Microsoft, w tym poczty e-mail Outlook oraz gry wideo Minecraft została rozwiązana - przekazał gigant technologiczny. Wstępne ustalenia wskazują, że do utrudnień doprowadził atak hakerski i brak odpowiedniej ochrony przed działaniami cyberprzestępców. Do zdarzenia doszło we wtorek, niecałe dwa tygodnie po poważnej awarii na całym świecie.