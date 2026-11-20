Tech Miliony egzemplarzy GTA 6 sprzedane. Ile studio zarobi do końca roku Oprac. Alicja Skiba |

Wolne w pracy, żeby grać w grę Źródło wideo: FAKTY TVN Źródło zdj. gł.: EPA

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GTA 6 już w tym momencie zapowiada się na sukces komercyjny. Do czwartku 19 lutego, czyli premiery, gra o półświatku przestępczym sprzedała się - łącznie z zamówieniami przedsprzedażowymi - w 24,58 mln egzemplarzy. Według platformy Sensor Tower oznacza to obrót na poziomie 2,36 mld dolarów. Cała seria odnotowała od 1997 r. - kiedy wyszła pierwsza część GTA - sprzedaż na poziomie 470 mln kopii.

Potencjał sprzedażowy GTA 6

Z danych Sensor Tower wynika, że z powodu zainteresowania GTA 6 czas, jaki jeden gracz poświęca na inne tytuły spadnie o 10 proc. Według firmy badawczej około trzech czwartych sprzedaży przypadło na konsolę Play Station 5, a pozostała część na Xboxa.

Z kolei think tank Niko Partners oczekuje, że sprzedaż GTA 6 w tym roku wygeneruje ponad 3 mld dolarów. Gra jest jednak dostępna jedynie na konsolach i nie wiadomo jeszcze, kiedy ukaże się w wersji komputerowej.

Gra GTA 6 na sklepowej półce Źródło zdjęcia: SEBASTIAN ELIAS UTH/PAP/EPA

Firma Take-Two Interactive, do której należy producent tytułu studio Rockstar, nie podała jeszcze danych dotyczących zysków.

Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, powiedział w rozmowie z CNBC, że dostrzega dalszy potencjał wzrostu dla Take-Two. Jego firma jest udziałowcem w spółce z branzy gier.

- To niesamowite. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. To coś więcej, niż tylko gra - ocenił.

Jak dodał, gra może w przyszłości stać się kanwą dla filmu lub serialu.

Internetowi twórcy skorzystają na GTA

Szał wokół premiery i popyt na treści związane z GTA napędza oglądalność twórcom w mediach społecznościowych. Według serwisu Streams Charts widzowie obejrzeli 125,5 mln godzin treści związanych z grą w ciągu pierwszy 24 godzin na różnych platformach do streamingu, w tym na Twitchu, YouTubie i Kicku.

Nagrania w formacie krótkiego filmiku na YouTubie, tzw. Shorts, przyciągają średnio miliony wyświetleń. Według danych AIR Media-Tech dotyczącego YouTube Shorts w USA, 1,5 mln wyświetleń z zaangażowaniem (polubienia i komentarze) może wygenerować ok. 490 dolarów.

Jeden z rozmówców CNBC przekazał, że dzięki 2,7 mln wyświetleń nagrań dotyczących GTA 6 zarobił 21 tys. dolarów, co odpowiada 7,78 dolarom na każdy tysiąc zgłoszonych wyświetleń.