Filtry z pornografią na TikToku. "Wygląda jak zabawa"

Na TikToku dostępne są filtry zawierające pornografię twardego typu ukrytą pod niewinnymi nazwami. O zagrożeniu informują przede wszystkim same dzieci, publikujące w sieci listy niebezpiecznych efektów - alarmuje KidsAlert.

Organizacja wystosowała ostrzeżenie dla rodziców oraz przesłała służbom raport dotyczący filtrów dostępnych na TikToku, które - według autorów opracowania - mogą prowadzić do przypadkowej ekspozycji dzieci i młodzieży na treści seksualne i pornograficzne. Autorzy materiału podkreślają, że publikacja ma charakter ostrzegawczy, edukacyjny i profilaktyczny.

W raporcie "04/2026" opisano mechanizm polegający na ukrywaniu treści erotycznych, pornograficznych lub obscenicznych pod pozornie niewinnymi filtrami i efektami graficznymi. Jak wskazano, użytkownik może zobaczyć w bibliotece efektów grafikę przedstawiającą np. zwierzę, telefon, ciastko, kreskówkową postać lub motyw anime, a po kliknięciu zostać przekierowany do materiałów przeznaczonych dla dorosłych.

"Dziecko nie musi szukać pornografii. Może kliknąć w filtr, który wygląda jak zabawa" - napisano w opracowaniu.

Według KidsAlert zjawisko zaczyna funkcjonować w polskojęzycznym TikToku jako rozpoznawalny trend określany m.in. nazwami "ZB filtr", "filtry ZB" lub "ZB filters". Organizacja podkreśliła, że wokół materiałów powstają komentarze, ostrzeżenia i udostępnienia publikowane głównie przez dzieci i nastolatków. W aplikacji krążą filmiki, w których najmłodsi użytkownicy publikują listy niebezpiecznych filtrów z podpisami. "Nie klikajcie w te filtry" = wskazano.

Nowe warianty wciąż powstają

Autorzy dokumentu zaznaczają, że problem nie dotyczy pojedynczego filmu lub konta, lecz mechanizmu opartego na ciekawości użytkowników i wiralowym charakterze treści. W materiale opisano przypadki filtrów wykorzystujących motywy zwierząt, bajkowych postaci, sportu czy estetyki anime jako "osłony" dla materiałów seksualnych.

Wśród nazw filtrów zgłaszanych przez użytkowników wymieniono m.in. "Bunny", "Flip phone", "Mushroom", "Duck", "Cute cookie filter" czy "Capibara happy bici". KidsAlert podkreślił jednak, że lista stale się zmienia, a nowe warianty pojawiają się regularnie. Organizacja wskazuje, że podobne zjawisko dokumentowała już w 2024 r. Według autorów raportu część zgłaszanych efektów była usuwana, jednak w ich miejsce pojawiały się kolejne.

KidsAlert zwrócił uwagę, że z TikToka korzysta w Polsce około 1,5 mln dzieci w wieku od 7 do 13 lat, a algorytm platformy może rekomendować podobne treści użytkownikom, którzy weszli wcześniej w interakcję z materiałami lub komentarzami związanymi z trendem.

TVN24

Szkodliwy wpływ na psychikę

Cytowana w materiale seksuolożka Katarzyna Kierzek oceniła, że kontakt dzieci z brutalną pornografią może negatywnie wpływać na rozwój psychoseksualny, obraz relacji i granic oraz wywoływać silne napięcie emocjonalne.

KidsAlert wezwał TikToka do usunięcia zgłoszonych filtrów, wdrożenia skuteczniejszej weryfikacji efektów AR przed publikacją oraz ograniczeń wiekowych w dostępie do biblioteki filtrów. Organizacja apeluje także do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie działań wyjaśniających.

Kary UE dla platform społecznościowych

W raporcie przypomniano również o wcześniejszych działaniach zagranicznych regulatorów wobec TikToka, m.in. karze 345 mln euro nałożonej przez irlandzki organ ochrony danych za naruszenia dotyczące prywatności nieletnich oraz postępowaniach prowadzonych wobec platformy w USA i UE.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
Tagi:
