Zmiana przepisów i "agresywne zastraszanie". "Facebook ogłaszał te same groźby. Potem wrócili"

Ustawa o informacji w internecie (Online News Act) została w czwartek podpisana przez gubernator generalną Mary Simon, co oznacza, że po 14 miesiącach prac w parlamencie stała się obowiązującym prawem. W ciągu najbliższych miesięcy przepisy będą stopniowo wchodzić w życie, a platformy internetowe będą musiały zacząć negocjować z redakcjami.

Reakcje Mety i Google

Jeszcze przed podpisaniem ustawy, Meta ogłosiła w czwartek w komunikacie, że kanadyjskim użytkownikom Facebooka i Instagramu zacznie w nadchodzących miesiącach blokować dostęp do bezpłatnego korzystania z artykułów prasowych jeszcze zanim przepisy ustawy zaczną obowiązywać. Cytowane przez publicznego nadawcę CBC Google przekazało, że rozważa podobne rozwiązanie i stwierdziło, że podczas prac parlamentarnych proponowało "praktyczne rozwiązania".

Rodriguez komentował te decyzje podkreślając na Twitterze, że "Facebook wie bardzo dobrze, że nie muszą działać od razu", a rząd rozpocznie obecnie "proces regulacji i implementacji". Dodał, że "jeśli rząd nie może stawać w obronie Kanadyjczyków przed technologicznymi gigantami, to kto ma zrobić?".

Dwa tygodnie temu Meta ogłosiła, że zaczyna testy blokad dostępu do informacji online, wówczas premier Justin Trudeau określił takie działania jako "agresywne zastraszanie".

"Fakt, że ci internetowi giganci raczej odetną Kanadyjczykom dostęp do lokalnych newsów zamiast zapłacić stanowi rzeczywisty problem, a teraz odwołują się do taktyki zastraszania, żeby postawić na swoim. To się nie uda" - przypomniały w czwartek kanadyjskie media.