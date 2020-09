Złośliwe oprogramowanie atakuje użytkowników Androida. Ukrywa się w aplikacjach

Niektóre złośliwe aplikacje dystrybuujące to oprogramowanie zostały przez specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa wykryte w oficjalnym sklepie Google Play - informuje serwis Ars Technica. Większość aplikacji, zawierających kod Jokera, zidentyfikowano we wrześniu, jednak kampania hakerska wykorzystująca to narzędzie trwa już od kilku miesięcy. Pierwszy raz użycie Jokera zostało wykryte w 2016 r. - dodaje serwis.