"Kocham nasz kraj i kocham Nvidię". Jensen Huang zabrał głos
Jensen Huang zrezygnował w czwartek ze stanowiska szefa jednej z najcenniejszych spółek świata. Było to następstwo doniesień o serii romansów, w które Huang miał się wdać zarówno z Alice Huang, menedżerką związaną z chińskimi służbami bezpieczeństwa, jak i dwoma podwładnymi.
Miliarder został również wezwany do złożenia w przyszłym miesiącu zeznań przed kilkoma komisjami senackimi w sprawie domniemanej relacji z Alice Huang. W oświadczeniu napisał, że jest gotowy na współpracę.
Jensen Huang o wdzięczności dla USA
We wtorek Jensen Huang wydał oświadczenie na platformie X.
"W ciągu ostatniego tygodnia zostałem zasypany wyrazami miłości i wsparcia ze strony przyjaciół, kolegów z branży oraz osób, których nigdy nie spotkałem. Dziękuję wszystkim, którzy okazali życzliwość mojej rodzinie i mnie. To ma dla mnie ogromne znaczenie" - zapewnił.
Jak wspomniał, do Stanów Zjednoczonych przybył (z Tajwanu - red.) 53 lata temu, a uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego było "jednym z największych darów i powodów do dumy" w jego życiu.
"Zbudowanie tej firmy wraz z moimi współpracownikami do jej dzisiejszej postaci było dla mnie przywilejem i zaszczytem. Nigdzie indziej poza Ameryką spółka taka, jak Nvidia nie mogłaby powstać. Kocham nasz kraj i kocham Nvidię" - podkreślił.
Miliarder o "gotowości do powrotu"
Jak przyznał we wtorek, nie sprostał standardom "oczekiwanym od wszystkich w Nvidii" i popełnił "poważne błędy w życiu prywatnym".
"Spowodowałem problemy dla rady nadzorczej, czego głęboko żałuję. W pełni biorę odpowiedzialność za swoje błędy i zobowiązuję się do współpracy w ramach niezależnego dochodzenia prowadzonego przez nią" - dodał.
Były prezes Nvidii podkreślił, że od czasu odejścia otrzymał "ogromną" liczbę apeli od pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i klientów spółki, w których jest proszony o powrót na stanowisko dyrektora generalnego.
"Wielu z nich nadal kontaktuje się ze mną bezpośrednio, podczas gdy firma zmaga się ze złożoną dynamiką technologiczną, rynkową, konkurencyjną i geopolityczną. Nvidia to firma, która pojawia się raz na pokolenie. Jeśli zarząd uzna, że mój powrót leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy, pracowników, spółki oraz Ameryki, będę zaszczycony, mogąc odpowiedzieć na te apele i powrócić na stanowisko dyrektora generalnego" - zaznaczył.
Jensen Huang ponownie podziękował osobom, które życzą mu powodzenia. "Wasze wsparcie napawa mnie głęboką pokorą. Do mojej rodziny: kocham was i do końca życia będę starał się być godny waszej miłości" - podkreślił.
W ciągu zaledwie pięciu dni od wybuchu skandalu po publikacji dziennika "New York Times" o romansach Huanga, wartość rynkowa Nvidii zmniejszyła się o 550 miliardów dolarów. Spadki cen akcji zaraz po ujawnieniu decyzji o jego odejściu sięgały 14 proc.
Zeznania w Kongresie
We wtorek poinformowano również, że były szef Nvidii Jensen Huang i główny prawnik spółki Tim Teter stawią się przed komisjami spraw zagranicznych, wywiadu i specjalną komisją ds. Komunistycznej Partii Chin w Izbie Reprezentantów 1 i 2 grudnia.
Jak przekazali szefowie komisji Brian Mast, Rick Crawford i John Moolenaar, były prezes Nvidii dobrowolnie zgodził się wystąpić przed komisjami 1 grudnia, zaś Teter zrobi to samo dzień później. Spotkania odbędą się za zamkniętymi drzwiami, lecz z obydwu powstanie stenogram.
"Z niecierpliwością oczekujemy na informacje od Jensena Huanga i Tima Tetera na temat ich roli w potencjalnym naruszeniu naszego bezpieczeństwa narodowego" - powiedzieli Mast, Moolenaar i Crawford w oświadczeniu. "Naród amerykański potrzebuje odpowiedzi na temat roli pana Huanga i firmy NVIDIA w umożliwianiu niebezpiecznym podmiotom z ChRL dostępu do naszych najnowocześniejszych układów, a także roli potencjalnej chińskiej agentki wywiadu w tym skandalu" - dodali.