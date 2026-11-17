Tech "Kocham nasz kraj i kocham Nvidię". Jensen Huang zabrał głos Oprac. Alicja Skiba |

Jensen Huang z Alice Huang, podejrzaną o szpiegostwo dla Chin Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

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Jensen Huang zrezygnował w czwartek ze stanowiska szefa jednej z najcenniejszych spółek świata. Było to następstwo doniesień o serii romansów, w które Huang miał się wdać zarówno z Alice Huang, menedżerką związaną z chińskimi służbami bezpieczeństwa, jak i dwoma podwładnymi.

Miliarder został również wezwany do złożenia w przyszłym miesiącu zeznań przed kilkoma komisjami senackimi w sprawie domniemanej relacji z Alice Huang. W oświadczeniu napisał, że jest gotowy na współpracę.

Jensen Huang o wdzięczności dla USA

We wtorek Jensen Huang wydał oświadczenie na platformie X.

"W ciągu ostatniego tygodnia zostałem zasypany wyrazami miłości i wsparcia ze strony przyjaciół, kolegów z branży oraz osób, których nigdy nie spotkałem. Dziękuję wszystkim, którzy okazali życzliwość mojej rodzinie i mnie. To ma dla mnie ogromne znaczenie" - zapewnił.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026 Rozwiń

Jak wspomniał, do Stanów Zjednoczonych przybył (z Tajwanu - red.) 53 lata temu, a uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego było "jednym z największych darów i powodów do dumy" w jego życiu.

"Zbudowanie tej firmy wraz z moimi współpracownikami do jej dzisiejszej postaci było dla mnie przywilejem i zaszczytem. Nigdzie indziej poza Ameryką spółka taka, jak Nvidia nie mogłaby powstać. Kocham nasz kraj i kocham Nvidię" - podkreślił.

Miliarder o "gotowości do powrotu"

Jak przyznał we wtorek, nie sprostał standardom "oczekiwanym od wszystkich w Nvidii" i popełnił "poważne błędy w życiu prywatnym".

"Spowodowałem problemy dla rady nadzorczej, czego głęboko żałuję. W pełni biorę odpowiedzialność za swoje błędy i zobowiązuję się do współpracy w ramach niezależnego dochodzenia prowadzonego przez nią" - dodał.

Były prezes Nvidii podkreślił, że od czasu odejścia otrzymał "ogromną" liczbę apeli od pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i klientów spółki, w których jest proszony o powrót na stanowisko dyrektora generalnego.

"Wielu z nich nadal kontaktuje się ze mną bezpośrednio, podczas gdy firma zmaga się ze złożoną dynamiką technologiczną, rynkową, konkurencyjną i geopolityczną. Nvidia to firma, która pojawia się raz na pokolenie. Jeśli zarząd uzna, że mój powrót leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy, pracowników, spółki oraz Ameryki, będę zaszczycony, mogąc odpowiedzieć na te apele i powrócić na stanowisko dyrektora generalnego" - zaznaczył.

Jensen Huang ponownie podziękował osobom, które życzą mu powodzenia. "Wasze wsparcie napawa mnie głęboką pokorą. Do mojej rodziny: kocham was i do końca życia będę starał się być godny waszej miłości" - podkreślił.

W ciągu zaledwie pięciu dni od wybuchu skandalu po publikacji dziennika "New York Times" o romansach Huanga, wartość rynkowa Nvidii zmniejszyła się o 550 miliardów dolarów. Spadki cen akcji zaraz po ujawnieniu decyzji o jego odejściu sięgały 14 proc.

Zeznania w Kongresie

We wtorek poinformowano również, że były szef Nvidii Jensen Huang i główny prawnik spółki Tim Teter stawią się przed komisjami spraw zagranicznych, wywiadu i specjalną komisją ds. Komunistycznej Partii Chin w Izbie Reprezentantów 1 i 2 grudnia.

Jak przekazali szefowie komisji Brian Mast, Rick Crawford i John Moolenaar, były prezes Nvidii dobrowolnie zgodził się wystąpić przed komisjami 1 grudnia, zaś Teter zrobi to samo dzień później. Spotkania odbędą się za zamkniętymi drzwiami, lecz z obydwu powstanie stenogram.

"Z niecierpliwością oczekujemy na informacje od Jensena Huanga i Tima Tetera na temat ich roli w potencjalnym naruszeniu naszego bezpieczeństwa narodowego" - powiedzieli Mast, Moolenaar i Crawford w oświadczeniu. "Naród amerykański potrzebuje odpowiedzi na temat roli pana Huanga i firmy NVIDIA w umożliwianiu niebezpiecznym podmiotom z ChRL dostępu do naszych najnowocześniejszych układów, a także roli potencjalnej chińskiej agentki wywiadu w tym skandalu" - dodali.