Bezos tuż po ślubie sprzedał akcje za prawie 666 milionów dolarów

Jeff Bezos, założyciel Amazona, sprzedał prawie 3 mln udziałów w firmie wartych 665,8 mln dolarów. Stało się to w ciągu dwóch czerwcowych dni. Tak wynika z danych amerykańskiego regulatora, na które powołuje się portal CNBC. Stało się to tuż po ślubie z Lauren Sanchez w Wenecji, który kosztował go, według doniesień medialnych, 50 mln dolarów. Jak zauważa CNBC w ciągu ostatnich dni czerwca doszło do sprzedaży akcji za łącznie 737,6 mln dolarów.