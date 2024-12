Jedna ładowarka do kilku urządzeń. Rewolucja weszła w życie

Od soboty sprzedawane w Unii Europejskiej przenośne sprzęty elektroniczne, jak między innymi telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, czytniki, słuchawki, a nawet myszy do komputera, wyposażone muszą być w taki sam port do ładowania, czyli USB-C. Od kwietnia 2026 roku wymogi te będą miały też zastosowanie do laptopów.