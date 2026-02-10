Logo TVN24
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Tech

Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"

shutterstock_2426781375_1
Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi
Źródło: TVN24
Japoński bank inwestycyjny SoftBank ma zaprezentować kwartalne wyniki, w których istotną pozycją będzie zysk z inwestycji w OpenAI. Rynek koncentruje się jednak przede wszystkim na tym, w jaki sposób będą finansowane dalsze, wielomiliardowe nakłady na sztuczną inteligencję.

SoftBank Group zainwestowała w 2025 roku ponad 30 miliardów dolarów w OpenAI, zwiększając udział do około 11 proc. Jak informował Reuters, bank prowadzi rozmowy o dodatkowej inwestycji sięgającej nawet 30 miliardów dolarów w najnowszej rundzie finansowania amerykańskiej firmy.

Japoński bank "stawia wszystko na jedną kartę"

Ze względu na duży wkład inwestycyjny w OpenAI - SoftBank coraz częściej postrzegany jest jako giełdowy "zamiennik" tej technologicznej spółki. Analitycy zwracają uwagę na rosnące ryzyko tak duża inwestycja w firmę zajmującą się AI oraz potencjalny wpływ dalszych nakładów na kondycję finansową japońskiej grupy.

- Rzeczywistość dla akcjonariuszy SoftBanku jest obecnie taka, że ich los jest związany z OpenAI - ocenił Rolf Bulk, szef badań nad półprzewodnikami i infrastrukturą w Futurum Equities.

Dodał też: - Nawet jeśli przeprowadzą kolejną rundę finansowania w wysokości 50 miliardów dolarów, to w nadchodzących latach będą potrzebować jeszcze większych środków. Tacy gracze jak Amazon i Google wydają znacznie ponad 100 miliardów dolarów rocznie na inwestycje w AI.

Japoński bank "stawia wszystko na jedną kartę" i ta strategia potwierdza styl działania założyciela i prezesa SoftBanku Masayoshiego Sona, który preferuje odważne inwestycje w nierentowne, ale wykazujące potencjał firmy - pisze Reuters.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
meta media społecznościowe
Meta łamie polskie prawo? Są zarzuty
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Popłoch na giełdzie. To może nie być koniec
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Potężne wzrosty na Wall Street

Zysk na papierze i rozbieżne prognozy

Według analityka BTIG Jessego Sobelsona SoftBank powinien wykazać zysk inwestycyjny w wysokości 4,45 miliarda dolarów z inwestycji w OpenAI o wartości 22,5 miliarda dolarów.

Pięciu analityków ankietowanych przez LSEG prognozuje kwartalny zysk netto w przedziale od 1,1 biliona jenów na plusie (ok. 7,1 mld dol.) do 480 miliardów jenów na minusie (ok. 3,1 mld dol.).

Kurs akcji SoftBanku wykazuje ostatnio dość spore wahania. Od początku 2026 roku zyskały około 2 proc., ale w ujęciu trzymiesięcznym notują spadek o około 15 proc.

Źródło: Henry Saint John/Shutterstock

Plan finansowania pod lupą

Inwestorzy szczegółowo analizują, jak SoftBank sfinansuje kolejne inwestycje w OpenAI. Spółka sprzedała już część najbardziej płynnych aktywów. W trzecim kwartale 2025 r. SoftBank ogłosił sprzedaż akcji Nvidia o wartości 5,8 miliarda dolarów oraz części udziałów w T-Mobile za 9,17 miliarda dolarów.

Jednocześnie grupa zwiększyła zadłużenie. Jak wskazał Shogo Tono, starszy strateg kredytowy Nomury, wskaźnik relacji pożyczek do wartości aktywów SoftBanku mógł wzrosnąć do 21,5 proc. na koniec grudnia z 16,5 proc. trzy miesiące wcześniej. Nawet przy wycenie OpenAI na poziomie 830 miliardów dolarów - czyli takiej, do jakiej spółka dąży w najnowszej rundzie finansowania - wskaźnik zadłużenia spadłby jedynie do 19,2 proc.

Choć długoterminowy rating kredytowy SoftBanku według S&P znajduje się poniżej poziomu inwestycyjnego, to bank nadal dysponuje pewną przestrzenią finansową. W listopadzie zwiększył limit zadłużenia pod zastaw udziałów w Arm Holdings, z czego 11,5 miliarda dolarów pozostawało niewykorzystane na koniec grudnia. Na koniec września grupa posiadała także 3,5 biliona jenów w gotówce i jej ekwiwalentach.

- Analitycy spodziewają się dalszej monetyzacji aktywów oraz emisji długu. Jednocześnie konkurencja w sektorze AI rośnie. Jeszcze sześć miesięcy temu OpenAI było postrzegane jako dominujący gracz, ale teraz jego perspektywy wzrostu i prognozy przychodów są porównywalne z konkurentami - powiedział Bulk.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Henry Saint John/Shutterstock

