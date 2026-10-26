Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Po serii cyberataków wypłacą rekompensaty. "Internet zaczyna się rozpadać"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Tokio, Japonia
Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Japońskie firmy zapowiadają wypłatę rekompensat klientom poszkodowanym w wyniku cyberataków. GMO Internet Group wypłaci każdemu klientowi po pięć tysięcy jenów i zwróci straty związane z nieautoryzowanym dostępem do usługi walutowej. Rekompensaty zapowiedział również operator usługi współdzielenia samochodów Times.

GMO Internet Group, dostawca internetowych usług finansowych, padł ofiarą cyberataku na platformę do handlu walutami. Osoba lub grupa podejrzewana o przeprowadzenie ataku zażądała od firmy pieniędzy, grożąc ujawnieniem informacji dotyczących spółki i jej klientów.

GMO odmówiła zapłaty i poinformowała, że współpracuje z policją oraz innymi władzami. Firma nie wiąże ataku z lukami w języku programowania PHP, które w ostatnich dniach zagroziły wielu stronom internetowym.

GMO wypłaci klientom po 5 tys. jenów

Prezes GMO Masatoshi Kumagai poinformował w niedzielę na blogu, że firma zwróci klientom straty wynikające z nieautoryzowanego dostępu. Każdy klient otrzyma również po 5 tys. jenów, czyli równowartość około 32 dolarów, jako gest dobrej woli. Przez sześć miesięcy spółka będzie też bezpłatnie oferować alternatywną usługę.

GMO nie jest na razie w stanie oszacować wpływu rekompensat na swoje wyniki finansowe. Kumagai przyznał, że zatrudnieni przez firmę etyczni hakerzy wykryli problemy z bezpieczeństwem, jednak reakcja na zagrożenie nie była wystarczająco szybka ani szeroka.

"Sam internet zaczyna się rozpadać" - napisał Kumagai. Dodał, że sieć coraz częściej staje się narzędziem wykorzystywanym przez przestępców do zagrażania ludziom i okradania ich.

Akcje GMO spadły w poniedziałek o blisko 16 proc., osiągając najniższy poziom od czterech miesięcy. W tym samym czasie tokijski indeks Topix wzrósł o 0,2 proc.

Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan
Dowiedz się więcej:

Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan

Japonia szykuje nowe środki cyberbezpieczeństwa

Premier Japonii Sanae Takaichi zapowiedziała w poniedziałek wieczorem, że rząd zamierza przedstawić do przyszłego tygodnia pakiet nadzwyczajnych środków dotyczących cyberbezpieczeństwa. W piątek Japonia poinformowała także o planach utworzenia zespołu, który będzie symulował cyberataki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aby wykrywać słabe punkty systemów.

W ubiegłym tygodniu strony rządowe i firmowe w Japonii, Europie oraz innych częściach świata przestały działać po ujawnieniu krytycznych luk w PHP. Wykrycie podatności doprowadziło do milionów prób włamań. Ataku na GMO nie powiązano jednak z tymi problemami.

Eksperci zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja może przyspieszać działania cyberprzestępców, między innymi wyszukiwanie luk w oprogramowaniu i przygotowywanie kampanii phishingowych. Shoichi Arisawa, analityk IwaiCosmo Securities, ocenił, że dalsze wzmacnianie zabezpieczeń może oznaczać dla firm znaczące koszty.

Według danych TrendAI do 20 października w Japonii odnotowano 723 incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. To więcej niż w całym 2025 i 2024 roku. Satoshi Nagano, szef ESET Japan, zwrócił uwagę, że wzrost liczby zgłoszeń może wynikać zarówno z większej liczby zagrożeń, jak i skuteczniejszego wykrywania oraz częstszego ujawniania incydentów.

Rekompensaty zapowiedział również operator usługi współdzielenia samochodów Times. Park24 wypłaci klientom po 3 tys. jenów (około 19 dolarów) po naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w ubiegłym miesiącu. Firma zamierza także zaprzestać przechowywania obrazów dokumentów tożsamości po zakończeniu weryfikacji podczas rejestracji.

Park24 spodziewa się nadzwyczajnej straty w wysokości 5,5 mld jenów związanej z reakcją na cyberatak i wypłatą rekompensat.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
JaponiaCyberatakAISztuczna inteligencjaCyberbezpieczeństwo
Zobacz także:
emeryt emerytka emerutura senior shutterstock_1341384815
Setki miliardów na emerytury i renty. ZUS pokazał prognozę
Z kraju
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
Wydatki na Wszystkich Świętych. Dojazdy wśród największych kosztów
Pieniądze
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Od przyszłego tygodnia wyższe koszty przesyłek. Wchodzi nowa opłata
Pieniądze
czytnik e-book shutterstock_2597034167
Zmiana zasad w trakcie czytania. Platforma książkowa pod lupą UOKiK
Z kraju
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Ceny paliw we wtorek. Nowe stawki
Pieniądze
Koniec mrożenia cen prądu. Jak to wpłynie na rachunki
Niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Na stole nowy projekt
Pieniądze
Krzysztof Gawkowski
Cyberataki mogą sparaliżować usługi. Są nowe zalecenia
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
Stopy procentowe w USA i strefie euro. W tym tygodniu ważne decyzje
Ze świata
Wyborcy w Avondale Estates w stanie Georgia
Model Anthropic uzyskał dostęp do danych o głosowaniu w USA
Tech
paliwo pole naftowe ropa naftowa shutterstock_2364977019
Rynek liczy na przełom. Ceny ropy mocno w dół
Rynki
Donald Trump
Trump zabrał głos w sprawie Kanady. "Są gotowi dać nam wszystko"
Ze świata
shutterstock_2730774727
Skorzystał ze sztucznej inteligencji. Teraz sprawa trafiła do Sądu Najwyższego
Tech
Amerykańska flota utrzymuje znaczne siły w pobliżu Cieśniny Ormuz
Ruch w cieśninie Ormuz. USA podały nowe dane
Ze świata
Parlament Europejski
Jedna firma na całą Europę. Trwa spór o "EU Inc"
Dla firm
Elon Musk
Musk o ograniczeniach sieci Starlink w Ukrainie: złamali warunki
Ze świata
pap_20260915_0RI
Seria podwyżek na autostradzie A2. Resort chce wypowiedzieć umowę
Pieniądze
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
OpenAI wraca do szkolenia zaawansowanych modeli. Eksperci ostrzegają
Tech
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Kalendarz niedziel handlowych. W te dni zrobimy zakupy
Pieniądze
Donald Trump na wiecu
"Głęboko kompromitujący" występ szefa Audi u boku Donalda Trumpa
Ze świata
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Chcą zbudować metropolię od zera. Prezydent podał szczegóły
Ze świata
Awaria prądu na Kubie
Kuba pogrążona w kryzysie. "Nadszedł czas"
Ze świata
shutterstock_2514454195
Fala oszustw na mandaty. "Powinna nam się zapalić czerwona lampka"
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
zegar czas dlonie shutterstock_2525093893
Zmiana czasu na zimowy. To warto wiedzieć
Z kraju
Elon Musk
Sikorski ostro odpowiada Muskowi w sprawie Ukrainy
Ze świata
Prezydent Argentyny Javier Milei
Zwrot w sprawie prezydenta Argentyny. Jest decyzja sądu
Ze świata
Przemysław Czarnek
PiS chce obniżyć koszty ogrzewania. Czarnek zapowiada projekt ustawy
Pieniądze
Pasażerowie w samolocie (zdjęcie ilustracyjne)
Paliwowy szok dla linii lotniczych. Przewoźnicy liczą koszty
Ze świata
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw na weekend. Ile zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Podatek dla najbogatszych. "Dostaną bardzo bolesną lekcję"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica