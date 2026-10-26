Tech Po serii cyberataków wypłacą rekompensaty. "Internet zaczyna się rozpadać" Oprac. Jan Sowa |

Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

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GMO Internet Group, dostawca internetowych usług finansowych, padł ofiarą cyberataku na platformę do handlu walutami. Osoba lub grupa podejrzewana o przeprowadzenie ataku zażądała od firmy pieniędzy, grożąc ujawnieniem informacji dotyczących spółki i jej klientów.

GMO odmówiła zapłaty i poinformowała, że współpracuje z policją oraz innymi władzami. Firma nie wiąże ataku z lukami w języku programowania PHP, które w ostatnich dniach zagroziły wielu stronom internetowym.

GMO wypłaci klientom po 5 tys. jenów

Prezes GMO Masatoshi Kumagai poinformował w niedzielę na blogu, że firma zwróci klientom straty wynikające z nieautoryzowanego dostępu. Każdy klient otrzyma również po 5 tys. jenów, czyli równowartość około 32 dolarów, jako gest dobrej woli. Przez sześć miesięcy spółka będzie też bezpłatnie oferować alternatywną usługę.

GMO nie jest na razie w stanie oszacować wpływu rekompensat na swoje wyniki finansowe. Kumagai przyznał, że zatrudnieni przez firmę etyczni hakerzy wykryli problemy z bezpieczeństwem, jednak reakcja na zagrożenie nie była wystarczająco szybka ani szeroka.

"Sam internet zaczyna się rozpadać" - napisał Kumagai. Dodał, że sieć coraz częściej staje się narzędziem wykorzystywanym przez przestępców do zagrażania ludziom i okradania ich.

Akcje GMO spadły w poniedziałek o blisko 16 proc., osiągając najniższy poziom od czterech miesięcy. W tym samym czasie tokijski indeks Topix wzrósł o 0,2 proc.

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Japonia szykuje nowe środki cyberbezpieczeństwa

Premier Japonii Sanae Takaichi zapowiedziała w poniedziałek wieczorem, że rząd zamierza przedstawić do przyszłego tygodnia pakiet nadzwyczajnych środków dotyczących cyberbezpieczeństwa. W piątek Japonia poinformowała także o planach utworzenia zespołu, który będzie symulował cyberataki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aby wykrywać słabe punkty systemów.

W ubiegłym tygodniu strony rządowe i firmowe w Japonii, Europie oraz innych częściach świata przestały działać po ujawnieniu krytycznych luk w PHP. Wykrycie podatności doprowadziło do milionów prób włamań. Ataku na GMO nie powiązano jednak z tymi problemami.

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Eksperci zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja może przyspieszać działania cyberprzestępców, między innymi wyszukiwanie luk w oprogramowaniu i przygotowywanie kampanii phishingowych. Shoichi Arisawa, analityk IwaiCosmo Securities, ocenił, że dalsze wzmacnianie zabezpieczeń może oznaczać dla firm znaczące koszty.

Według danych TrendAI do 20 października w Japonii odnotowano 723 incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. To więcej niż w całym 2025 i 2024 roku. Satoshi Nagano, szef ESET Japan, zwrócił uwagę, że wzrost liczby zgłoszeń może wynikać zarówno z większej liczby zagrożeń, jak i skuteczniejszego wykrywania oraz częstszego ujawniania incydentów.

Rekompensaty zapowiedział również operator usługi współdzielenia samochodów Times. Park24 wypłaci klientom po 3 tys. jenów (około 19 dolarów) po naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w ubiegłym miesiącu. Firma zamierza także zaprzestać przechowywania obrazów dokumentów tożsamości po zakończeniu weryfikacji podczas rejestracji.

Park24 spodziewa się nadzwyczajnej straty w wysokości 5,5 mld jenów związanej z reakcją na cyberatak i wypłatą rekompensat.