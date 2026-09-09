Tech Jak utrzymać wzrost gospodarczy Polski? "Trochę jeszcze przed wami" Oprac. Wiktor Knowski |

Anna Bjerde, Bank Światowy, dyrektor zarządzająca ds. operacji: Polska jest już krajem wysokiego przychodu Źródło wideo: TVN24 BIS Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Według raportu wydanego przez Bank Światowy wykorzystanie sztucznej inteligencji w krajach rozwijających się może wesprzeć m.in. rolnictwo, usługi rządowe czy zdrowotne. Jak zaznaczyła Anna Bjerde, dyrektor zarządzająca ds. operacji w Banku Światowym mowa tutaj o "małym AI", wykorzystywanym w pierwszej kolejności do usług administracyjnych. Ma ono jednak wspierać państwa, które docelowo mają zyskać możliwość budowania własnych systemów sztucznej inteligencji.

AI może pomóc z problemem demograficznym Polski

Mówiąc natomiast o roli AI w Polsce, Bjerde zwróciła uwagę na problem starzejącego się społeczeństwa. W konsekwencji może to doprowadzić do zmniejszenia się siły roboczej w kraju.

- Okazuje się, że sztuczna inteligencja może też odegrać aktywną rolę jako nowe źródło wzrostu - powiedziała.

Według szacunku Banku Światowego, choć wkład sztucznej inteligencji we wzrost gospodarki może być znaczny, wymaga inwestycji w umiejętności i badania nad adaptowaniem tej technologii w gospodarce. W Polsce z potencjału AI ma korzystać zaledwie 8 proc. firm.

- Polska jest krajem wysokiego przychodu, który pokonał ogromną podróż w zakresie rozwoju gospodarczego, ma ogromne możliwości, jak sądzimy, z powodu demografii, aby lepiej skorzystać z AI z perspektywy produktywności. Ten błyskawiczny wzrost Polski staje się niemalże symbolem sukcesu gospodarczego - powiedziała Bjerde.

Jak utrzymać wzrost gospodarczy Polski?

Wśród kluczowych motorów wzrostu gospodarczego kraju ekspertka wymieniła:

rozwój instytucji,

inwestycję w infrastrukturę i kapitał ludzki,

otwarcie na integracje europejską wraz ze skutecznym wykorzystaniem unijnych funduszy.

Pytana o rekomendacje, jak utrzymać i kontynuować wzrost gospodarczy kraju, Bjerde odparła: - Faktycznie, trochę jeszcze przed wami.

Wśród priorytetów wymieniła zwiększone inwestycje w innowacje, szczególnie w badania i rozwój. Polska ma wydawać na ten cel ok. 1 proc. PKB - znacznie poniżej unijnej średniej.

Po drugie wskazała szkolenie pracowników. Konieczne ma być dostosowanie kompetencji do potrzeb rynku. Po trzecie wymieniła rolę integracji regionalnej w kraju, tak, aby wszystkie regiony Polski równomiernie korzystały z rozwoju kraju.

Rola wsparcia gospodarczego Ukrainy

Pytana o wojnę w Ukrainie stwierdziła, że ta "musi toczyć nie tylko wojnę militarną, ale i gospodarczą". Podkreśliła rolę utrzymania skutecznego funkcjonowania rządu i jego instytucji.

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- Musimy upewnić się, że firmy w Ukrainie będą sobie dobrze radzić, bo to one zapewniają miejsca pracy, a to miejsca pracy to kluczowa rzecz dla utrzymania się ludzi w Ukrainie - dodała.

Podkreśliła, że kraj zmagający się z rosyjską inwazją "ściga się z czasem" w odbudowie infrastruktury. Dodała, że konieczne jest wsparcie Ukrainy, aby ta mogła zaspokoić obecne potrzeby gospodarcze, ale również inwestować w przyszłość.