Pierwszy taki przypadek na świecie. W tym kraju blokada internetu trwa prawie 40 dni

Polko: ja nie widzę w tej chwili wojennego rozwiązania konfliktu z Iranem Źródło: TVN24 BiS

W niedzielę organizacja NetBlocks z siedzibą w Londynie poinformowała we wpisie na platformie X, że "awaria internetu w Iranie jest obecnie najdłuższą przerwą w dostępie do sieci w historii jakiegokolwiek kraju, przewyższając pod tym względem wszystkie inne porównywalne incydenty".

"Trwa już 37 dni z rzędu, czyli ponad 864 godzin" - dodano. na X organizacja z siedzibą w Londynie. Dane pokazują, że szybkość połączenia z internetem spadła w Iranie do 1 procentu normalnego poziomu.

⚠️ Update: #Iran's internet blackout is now the longest nation-scale internet shutdown on record in any country, exceeding all other comparable incidents in severity having entered its 37th consecutive day after 864 hours. pic.twitter.com/TmkesLqlKR — NetBlocks (@netblocks) April 5, 2026

Kilkadziesiąt milionów osób bez internetu

NetBlocks podał również, że między innymi w Mjanmie (Birmie), Sudanie, a także w Kaszmirze, regionie na pograniczu Indii i Pakistanu oraz w Tigraju na północy Etiopii wstępowały już wcześniej czasowe przerwy w dostępie do sieci, które trwały przez dłuższy czas.

"Zniszczenia infrastruktury w strefach ogarniętych wojną, takich jak Ukraina i Strefa Gazy, również spowodowały długotrwały brak połączenia z siecią (…), co przełożyło się na zauważalny spadek liczby użytkowników, choć [do tej pory - red.] nie był znany żaden przypadek, w którym wojna doprowadziłaby do odłączenia od internetu całego kraju" - czytamy.

Blokada internetu to bezpośredni efekt trwającej od 28 lutego wojny, kiedy siły amerykańskie i izraelskie zaatakowały Iran. Oznacza to, że ponad 90 milionów obywateli tego kraju zostało odciętych od świata poza granicami kraju i ma bardzo ograniczony dostęp do wiadomości.

Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH