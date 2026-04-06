Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Pierwszy taki przypadek na świecie. W tym kraju blokada internetu trwa prawie 40 dni

|
Członek irańskich sił bezpieczeństwa obserwuje ruch uliczny w Teheranie
Polko: ja nie widzę w tej chwili wojennego rozwiązania konfliktu z Iranem
Źródło: TVN24 BiS
Blokada internetu w Iranie trwa już blisko 40 dni. To najdłuższa przerwa w dostępie do sieci, jaką odnotowano kiedykolwiek na świecie - podała organizacja NetBlocks, zajmująca się monitorowaniem cyberbezpieczeństwa. Odciętych od świata poza granicami kraju jest ponad 90 milionów osób.

W niedzielę organizacja NetBlocks z siedzibą w Londynie poinformowała we wpisie na platformie X, że "awaria internetu w Iranie jest obecnie najdłuższą przerwą w dostępie do sieci w historii jakiegokolwiek kraju, przewyższając pod tym względem wszystkie inne porównywalne incydenty".

"Trwa już 37 dni z rzędu, czyli ponad 864 godzin" - dodano. na X organizacja z siedzibą w Londynie. Dane pokazują, że szybkość połączenia z internetem spadła w Iranie do 1 procentu normalnego poziomu.

Kilkadziesiąt milionów osób bez internetu

NetBlocks podał również, że między innymi w Mjanmie (Birmie), Sudanie, a także w Kaszmirze, regionie na pograniczu Indii i Pakistanu oraz w Tigraju na północy Etiopii wstępowały już wcześniej czasowe przerwy w dostępie do sieci, które trwały przez dłuższy czas.

"Zniszczenia infrastruktury w strefach ogarniętych wojną, takich jak Ukraina i Strefa Gazy, również spowodowały długotrwały brak połączenia z siecią (…), co przełożyło się na zauważalny spadek liczby użytkowników, choć [do tej pory - red.] nie był znany żaden przypadek, w którym wojna doprowadziłaby do odłączenia od internetu całego kraju" - czytamy.

Blokada internetu to bezpośredni efekt trwającej od 28 lutego wojny, kiedy siły amerykańskie i izraelskie zaatakowały Iran. Oznacza to, że ponad 90 milionów obywateli tego kraju zostało odciętych od świata poza granicami kraju i ma bardzo ograniczony dostęp do wiadomości.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
IranKonflikty zbrojne IranuUSA - IranCyberbezpieczeństwoNapięcie USA - IranRelacje Iran - IzraelBliski Wschód
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica