iPhone 12 wycofany z francuskiego rynku. Jest reakcja Apple'a

Mam nadzieję, że to, co się stało ze złotym do tej pory, jest wskazówką, że takie decyzje w sprawie stóp procentowych nie budują wiarygodności banku centralnego - powiedział w rozmowie z dziennikarzami członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. Wyraził również oczekiwanie, że w październiku "będziemy mieć pauzę", jeżeli chodzi o luzowanie polityki monetarnej. Zastrzegł jednak, że "nie od niego to zależy", ale od całej RPP.