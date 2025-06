iOS 26. Nowy system Apple

Jak wyjaśnili przedstawiciele firmy Apple, zmiana w nazewnictwie bazująca na roku wydania, a nie jak dotychczas liczbie aktualizacji, ma ujednolicić numerację systemów we wszystkich produktach amerykańskiego giganta.

Jedną z największych zmian, jakie obejmą systemy iOS, jest interfejs Liquid Glass inspirowany przezroczystym interfejsem Vision Pro. Ma zwierać przezroczyste elementy wizualne i wydawać się, że ma błyszczącą powierzchnię. To największa zmiana wizualna od czasu iOS 7 z 2013 roku - stwierdził portal stacji CNN.

Dzięki temu urządzenia Apple mają być bardziej konkurencyjne w stosunku do produktów rywali, takich jak Google Pixel Buds, telefonów Samsung Galaxy i inteligentnych okularów Meta Ray-Ban, które już teraz umożliwiają tłumaczenie na żywo.

Nowe funkcje AI to także m.in. inteligentny Workout Buddy zapewniający spersonalizowaną motywację za pośrednictwem Apple Watch i ulepszone "wyszukiwanie wizualne" do przeglądania sieci w poszukiwaniu obiektów znalezionych na obrazach na ekranie telefonu (np. buty, które widziałeś w poście na Instagramie).

Skromniejsze ulepszenia sugerują, że Apple mogło dążyć do czegoś pewnego. Pokazuje to również, że zamiast próbować stworzyć jedną "zabójczą" aplikację AI, producent iPhone'a chce, aby Apple Intelligence uczyniło wszystkie narzędzia, z którymi użytkownicy wchodzą w interakcję, nieco inteligentniejszymi i bardziej użytecznymi - napisał CNN.

AI i Apple

Dodał, że jest jednak mało prawdopodobne, aby to zmieniło postrzeganie firmy Apple, która pozostaje w tyle za swoimi konkurentami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wiele aktualizacji jest już dostępnych na telefonach z Androidem od Google'a i Samsunga od dłuższego czasu.

Apple przeżywa trudny rok, z utrzymującym się powolnym wzrostem sprzedaży iPhone'ów i wojną handlową, która grozi zmuszeniem firmy do podniesienia cen - podkreślił amerykański portal.

Producent iPhone'a ma dużą bazę ludzi korzystających z jego produktów, która obecnie wynosi ponad 2 miliardy aktywnych urządzeń. Oznacza to, że nawet jeśli Apple nie jest pierwszym, który wprowadzi innowacje w oprogramowaniu, wiele osób nadal będzie korzystać z ich wersji. Analitycy obawiali się, że jeśli Apple nie wywrze dobrego wrażenia postępami w zakresie sztucznej inteligencji, konsumenci mogą zacząć myśleć, że iPhone i inne jego urządzenia "nie są już fajne" - wyjaśnił w rozmowie z CNN Ted Mortonson, dyrektor zarządzający Baird.

Apple i konkurencja

Według najnowszego raportu agencji Counterpoint Research najlepiej sprzedającymi się smartfonami w pierwszym kwartale 2025 roku były: iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16, Galaxy A16, Galaxy A06, Galaxy 25 Ultra oraz Redmi 14 C 4G.

Od objęcia urzędu prezydent Donald Trump naciska na Apple, by przeniosło produkcję swoich flagowych produktów do USA. Firma wytwarza dziewięć na dziesięć smartfonów w Chinach. W zeszłym miesiącu Trump zagroził 25-procentowymi cłami na produkty Apple, jeśli firma nie przeniesie produkcji iPhone'ów do USA. Apple oszacowało, że koszty związane z cłami wyniosą w bieżącym kwartale 900 miliardów dolarów.