Trudny wybór. "Będzie to miało raczej rujnujący wpływ"

Niekontrolowany dostęp do platform społecznościowych oznacza nie tylko rozrywkę i kontakt z rówieśnikami, lecz także ryzyko zetknięcia się z przemocą, seksualizacją, dezinformacją czy próbami oszustw. Rodzice stają więc przed trudnym wyborem: jak chronić dziecko przed zagrożeniami, nie izolując go jednocześnie od technologii, która stała się częścią codzienności? Istnieją rozwiązania pozwalające budować zdrowszą relację najmłodszych z mediami społecznościowymi - od narzędzi systemowych po świadomą rozmowę i edukację cyfrową.