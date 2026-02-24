Trudny wybór. "Będzie to miało raczej rujnujący wpływ"

Granica między dzieciństwem a światem online właściwie przestała istnieć - smartfony trafiają do rąk najmłodszych. To moment, w którym zaczyna się realne wyzwanie: jak postawić bezpieczne granice w świecie, który z definicji tych granic nie uznaje? W rozmowie z tvn24.pl doktor Konrad Ciesiołkiewicz podkreśla, że odpowiedzią nie jest sama technologia ani wyłącznie kontrola, lecz mądrze wprowadzane zasady i rozmowa.Artykuł dostępny w subskrypcji
Niekontrolowany dostęp do platform społecznościowych oznacza nie tylko rozrywkę i kontakt z rówieśnikami, lecz także ryzyko zetknięcia się z przemocą, seksualizacją, dezinformacją czy próbami oszustw. Rodzice stają więc przed trudnym wyborem: jak chronić dziecko przed zagrożeniami, nie izolując go jednocześnie od technologii, która stała się częścią codzienności? Istnieją rozwiązania pozwalające budować zdrowszą relację najmłodszych z mediami społecznościowymi - od narzędzi systemowych po świadomą rozmowę i edukację cyfrową.