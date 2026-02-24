Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech
|

Trudny wybór. "Będzie to miało raczej rujnujący wpływ"

Jan Sowa
Jan Sowa
Jak postawić bezpieczne granice w świecie, który z definicji tych granic nie uznaje?
Jak postawić bezpieczne granice w świecie, który z definicji tych granic nie uznaje?
Źródło: Shutterstock
Granica między dzieciństwem a światem online właściwie przestała istnieć - smartfony trafiają do rąk najmłodszych. To moment, w którym zaczyna się realne wyzwanie: jak postawić bezpieczne granice w świecie, który z definicji tych granic nie uznaje? W rozmowie z tvn24.pl doktor Konrad Ciesiołkiewicz podkreśla, że odpowiedzią nie jest sama technologia ani wyłącznie kontrola, lecz mądrze wprowadzane zasady i rozmowa.Artykuł dostępny w subskrypcji

Niekontrolowany dostęp do platform społecznościowych oznacza nie tylko rozrywkę i kontakt z rówieśnikami, lecz także ryzyko zetknięcia się z przemocą, seksualizacją, dezinformacją czy próbami oszustw. Rodzice stają więc przed trudnym wyborem: jak chronić dziecko przed zagrożeniami, nie izolując go jednocześnie od technologii, która stała się częścią codzienności? Istnieją rozwiązania pozwalające budować zdrowszą relację najmłodszych z mediami społecznościowymi - od narzędzi systemowych po świadomą rozmowę i edukację cyfrową.

Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Londyn, Wielka Brytania
Wchodzą nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii
Turystyka
shutterstock_2474021019
Szukają sojuszników w Afryce. Broń za złoto i uran
Ze świata
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
Ze świata
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
TVN24
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
Najnowsze
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
Ze świata
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Z USA przez Niemcy i Polskę. Pierwszy taki transport do Ukrainy
Ze świata
pap_20250114_25L
To nie koniec problemów Słowacji. Kolejne przesunięcie terminu
Ze świata
Donald Trump
Sekcja 232. Nowy plan Trumpa
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Pieniądze
Mobilny ogrzewany namiot w Odessie
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc
TVN24
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
Ze świata
Donald Trump
Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Ograniczają liczbę pracowników z Rosji. "Nie chcemy, by zbrodniarze kręcili się po naszych ulicach"
Ze świata
Donald Trump
Europejski zwrot. To może być kolejny cios w Trumpa
Ze świata
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Ukraina na skraju "finansowej tragedii"
Ze świata
Donald Trump
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: dotarło, zakute łby?
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
Ze świata
Peter Szijjarto
Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"
Ze świata
shutterstock_1989384944
Linia lotnicza zawiesi usługi. Możliwe utrudnienia
Turystyka
Dziecko przed komputerem
Rekordowa kara dla porno firmy
Tech
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
Ze świata
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
Tech
shutterstock_2613355915
Firma kurierska dostała wielomilionową karę
Z kraju
Donald Trump w Białym Domu
Trump tworzy "Korpus Technologiczny"
Tech
shutterstock_2708817987
Najnowsze dane ze sklepów. "Tekstylia, odzież, obuwie" z największym wzrostem
Z kraju
Węgiel
Szef KPRM o "aferze węglowej": wielki skok na kasę. Jest zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica