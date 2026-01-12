Logo TVN24
Biznes
Zamknęli ponad pół miliona kont. Gigant realizuje zakaz

social media shutterstock_2564867453
Aleksandra Sidorowska: trochę martwię się o dzieci australijskie, wejście w media społecznościowe może okazać się dla nich trudne
Źródło: TVN24+
Meta zamknęła 550 tysięcy kont w Australii w związku z obowiązującym od miesiąca zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby do 16. roku życia. Ponad połowa z tej liczby dotyczy Instagrama. Firma apeluje o jednolity system weryfikacji wieku.

Gigant technologiczny przekazał w oficjalnym wpisie na blogu, że w dniach 4-11 grudnia zamknął około 330 tys. kont na Instagramie, 173 tys. na Facebooku oraz blisko 40 tys. na platformie Threads. Działania te objęły profile osób, co do których istnieje domniemanie, że nie ukończyły 16. roku życia. Nowe prawo weszło w życie 10 grudnia 2025 r.

Australia stała się pierwszym demokratycznym krajem na świecie, który zdecydował się na tak radykalny krok w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące szkodliwego wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Za niedopełnienie wymogu blokady dostępu do platform odpowiedzialnym za nie firmom grożą kary finansowe w wysokości do 49,5 mln dol. australijskich (ok. 120 mln zł).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2686810713
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Łukasz Figielski
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"

Jak informuje serwis Bloomberg, pomimo podjętych działań Meta podtrzymuje swój sprzeciw wobec regulacji. Koncern apeluje o wprowadzenie ujednoliconego systemu weryfikacji wieku oraz szerszych, ogólnobranżowych zabezpieczeń dla młodych użytkowników, niezależnie od aplikacji, z których korzystają.

Firma zwraca również uwagę na "niepokojący wzrost liczby pobrań alternatywnych platform społecznościowych". Według oświadczenia Meta, obecne przepisy powodują, że nastolatki masowo przenoszą się do nowych, mniej kontrolowanych aplikacji.

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: miss.cabul / Shutterstock

Australia Meta
