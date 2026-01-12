Zamknęli ponad pół miliona kont. Gigant realizuje zakaz

Aleksandra Sidorowska: trochę martwię się o dzieci australijskie, wejście w media społecznościowe może okazać się dla nich trudne Źródło: TVN24+

Gigant technologiczny przekazał w oficjalnym wpisie na blogu, że w dniach 4-11 grudnia zamknął około 330 tys. kont na Instagramie, 173 tys. na Facebooku oraz blisko 40 tys. na platformie Threads. Działania te objęły profile osób, co do których istnieje domniemanie, że nie ukończyły 16. roku życia. Nowe prawo weszło w życie 10 grudnia 2025 r.

Australia stała się pierwszym demokratycznym krajem na świecie, który zdecydował się na tak radykalny krok w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące szkodliwego wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Za niedopełnienie wymogu blokady dostępu do platform odpowiedzialnym za nie firmom grożą kary finansowe w wysokości do 49,5 mln dol. australijskich (ok. 120 mln zł).

Jak informuje serwis Bloomberg, pomimo podjętych działań Meta podtrzymuje swój sprzeciw wobec regulacji. Koncern apeluje o wprowadzenie ujednoliconego systemu weryfikacji wieku oraz szerszych, ogólnobranżowych zabezpieczeń dla młodych użytkowników, niezależnie od aplikacji, z których korzystają.

Firma zwraca również uwagę na "niepokojący wzrost liczby pobrań alternatywnych platform społecznościowych". Według oświadczenia Meta, obecne przepisy powodują, że nastolatki masowo przenoszą się do nowych, mniej kontrolowanych aplikacji.

