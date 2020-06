"Nie klikaj w link". Ostrzeżenie przed nowym atakiem

InPost ostrzega przed nowym atakiem oszustów podszywających się pod firmę. Jak podano, cyberprzestępcy w SMS-ach zachęcają do pobrania złośliwego oprogramowania.

Cyberprzestępcy wysyłają SMS-y z fałszywą informacją. "InPost: Twoja przesylka została umieszczona w paczkomacie. Kod odbioru otrzymasz po zaktualizowaniu aplikacji" - czytamy w wiadomości od oszustów (pisownia oryginalna). Do wiadomości jest dołączony link do pobrania złośliwej aplikacji.

InPost ostrzega przed oszustami

Przedstawiciele InPostu zamieścili ostrzeżenie w tej sprawie na Twitterze. "Uważaj na SMSy z linkiem do pobrania lub aktualizacji aplikacji z fałszywej domeny. Nie klikaj w link" - podkreślono.

"InPost NIGDY nie uzależnia otrzymania kodu odbioru od pobrania aktualizacji aplikacji. InPost Mobile pobieraj z oficjalnych sklepów: Google Play, App Store i Huawei AppGallery" - dodano we wpisie.

Ostrzeżenie opublikował również CERT Polska. "Obserwujemy atak podszywający się pod @PaczkomatyPL, którego celem są smartfony z #Android" - czytamy we wpisie. Jak dodano, "cyberprzestępcy zwabiają ofiary przez SMS na strony o adresach łudząco podobnych do Inpostu i poprzez fałszywy sklep Google Play, nakłaniają do instalacji #malware #cerberus".