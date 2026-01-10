Pierwszy taki zakaz na świecie. Zablokowali narzędzie firmy Elona Muska

Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund" Źródło: TVN24

Indonezja tymczasowo zablokowała w sobotę dostęp do chatbota Grok, stworzonego przez firmę xAI - należącą do miliardera Elona Muska.

"Rząd postrzega praktykę (tworzenia) nielegalnych deepfake'ów o charakterze seksualnym jako poważne naruszenie praw człowieka, godności i bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni cyfrowej" - oświadczyła ministra komunikacji i cyfryzacji Indonezji Meutya Hafid w wydanym komunikacie.

Wezwanie do wyjaśnień i presja na X

Deepfake to zdjęcie lub obraz stworzony przez sztuczną inteligencję, na którym wizerunek prawdziwej osoby został cyfrowo zmodyfikowany lub umieszczony w nowym, fałszywym kontekście.

Resort wezwał już przedstawicieli platformy X do "niezwłocznego przedstawienia wyjaśnień dotyczących negatywnych skutków korzystania z (chatbota) Grok" - przekazał portal Kompas.

Reakcja xAI: ograniczenia po lukach w zabezpieczeniach

Firma xAI poinformowała wcześniej o ograniczeniu możliwości generowania obrazów i udostępnieniu tej usługi wyłącznie płatnym subskrybentom. Była to reakcja na błędy w zabezpieczeniach, które pozwalały na tworzenie grafik przedstawiających m.in. skąpo ubrane dzieci.

Indonezja, będąca krajem o największej populacji muzułmańskiej na świecie, słynie z surowego prawa dotyczącego cenzury internetowej. Przepisy te bezwzględnie zakazują rozpowszechniania materiałów uznawanych za obsceniczne. Działania Dżakarty wpisują się w szerszy trend, w ramach którego regulatorzy z Europy i Azji wszczynają dochodzenia w sprawie seksualizowanych treści w aplikacjach AI.

