Indie nakładają poważne ograniczenia w imporcie tabletów i laptopów

Indie poinformowały w czwartek, że nałożą wymóg licencyjny na import laptopów, tabletów i komputerów osobistych ze skutkiem natychmiastowym, co może mocno uderzyć w niektórych producentów i zmusić ich do zwiększenia lub stworzenia oddziałów lokalnej produkcji.

Osoby z branży powiedziały Reutersowi, że wprowadzenie takiego systemu oznacza zwiększony czas oczekiwania na każdy nowy model, który jest wprowadzany na rynek. Do tego nowe przepisy mają wejść w życie tuż przed świątecznym sezonem w Indiach, w czasie którego zazwyczaj sprzedaż elektroniki rośnie.

Oficjalnego powodu wprowadzenia ograniczeń dla importu laptopów( i podobnego sprzętu) nie podano. Jednak analitycy zauważają, że zakaz wpisuje się w szerszy ruch premiera Narendra Modiego, który promuje krajową produkcję i zniechęca do importu nakłaniając do zakupu towarów, które zostały stworzone w Indiach ("Make in India").