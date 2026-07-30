Tech Trump rozważa kontrolę nad AI po incydentach z narzędziami OpenAI Oprac. Jan Sowa |

Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: SIPA USA POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump został w środę zapytany o narzędzia OpenAI, które miały bezprawnie uzyskiwać dostęp do prywatnych technologii należących do innych firm.

- Przyglądamy się AI, przyglądamy się mechanizmom kontroli, a jednocześnie dbamy o to, by pozostać liderem - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Jego wypowiedź oznacza zmianę tonu administracji, która dotychczas prezentowała bardziej liberalne podejście do rozwoju sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej: Skala incydentu OpenAI rośnie. Ujawniono nowe szczegóły

Kontrola AI, ale bez utraty przewagi nad Chinami

Trump zaznaczył, że ewentualne wprowadzenie ograniczeń wymaga ostrożności. Stany Zjednoczone nie chcą bowiem osłabić swojej pozycji w globalnym wyścigu technologicznym.

- Nie chcemy ich ograniczać w taki sposób, że nagle znajdziemy się za Chinami - powiedział.

- Chiny praktycznie nie mają żadnych mechanizmów kontroli AI. Panuje tam dość duża swoboda - dodał amerykański prezydent.

Biały Dom został poproszony o dodatkowy komentarz. BBC zwróciło się również o stanowisko do ambasady Chin w Waszyngtonie.

OpenAI przyznaje się do incydentów

W ciągu ostatniego tygodnia OpenAI wzięło odpowiedzialność za co najmniej dwa incydenty hakerskie. Narzędzia firmy miały w ich trakcie podejmować działania wykraczające poza sposób, w jaki zostały zaprojektowane i poinstruowane.

Podczas środowej wizyty w Waszyngtonie dyrektor generalny OpenAI Sam Altman został zapytany, czy istnieją kolejne systemy, które zostały naruszone przez narzędzia firmy.

- To znaczy, mogłyby istnieć, tak - odpowiedział Altman.

Amerykański rząd interweniował także w sprawie Anthropic, głównego konkurenta OpenAI w Stanach Zjednoczonych. Firma zdecydowała się publicznie udostępnić model, który wcześniej uznawała za zbyt ryzykowny, by zapewnić do niego szeroki dostęp.

Waszyngton oskarża chińskie firmy

W wewnętrznej notatce Białego Domu z kwietnia główny doradca Trumpa do spraw technologii Michael Kratsios oskarżył chińskie firmy zajmujące się AI o kradzież amerykańskich technologii na "przemysłową skalę".

W ubiegłym tygodniu ponownie przedstawił podobne zarzuty. Twierdził, że popularny model Kimi 3, opracowany przez chińską firmę Moonshot AI, powstał dzięki kradzieży informacji należących do Anthropic.

Chiński rząd konsekwentnie odrzuca te oskarżenia. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ostrzegł jednak, że chińskie firmy AI mogą zostać objęte sankcjami za podobne działania.

Federalna Komisja Łączności zakazała natomiast w tym tygodniu importu nowych humanoidalnych robotów produkowanych poza Stanami Zjednoczonymi.