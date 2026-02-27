Logo TVN24
Hyundai zainwestuje miliardy w sztuczną inteligencję

Atlas - robot Hyundai i Boston Dynamics
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło: TVN24
Hyundai Motor Group zainwestuje miliardy dolarów w rozwój sztucznej inteligencji i produkcji robotów w Korei Południowej. W piątek koncern oraz rząd w Seulu podpisali porozumienie o ulokowaniu około 9 bilionów wonów, czyli 6,26 miliarda dolarów, w projekty na zachodnim wybrzeżu kraju - poinformowało ministerstwo ds. gruntów.

Największa część inwestycji przypadnie na budowę centrum danych sztucznej inteligencji. Jak przekazał resort, Hyundai Motor Group przeznaczy na ten cel około 5,8 biliona wonów.

"Hyundai Motor Group zainwestuje około 5,8 biliona wonów w budowę centrum danych AI, które zostanie wyposażone w 50 tysięcy procesorów graficznych" - podało ministerstwo.

Centrum ma stać się jednym z kluczowych elementów technologicznego zaplecza koncernu i regionu.

Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Fabryka robotów i inwestycje w wodór oraz energię słoneczną

Kolejne 400 miliardów wonów zostanie przeznaczone na budowę zakładu produkującego roboty, w tym urządzenia ubieralne. Grupa zapowiedziała również inwestycje w sektorze energetycznym.

Na produkcję wodoru przeznaczony zostanie 1 bilion wonów, a następne 1,3 biliona wonów na rozwój energetyki słonecznej.

Atlas - robot Hyundai i Boston Dynamics
Atlas - robot Hyundai i Boston Dynamics
Źródło: Hyundai
Źródło: Hyundai

Saemangeum - od rekultywacji do przemysłowego hubu

Projekty powstaną w Saemangeum - ogromnym narodowym projekcie rekultywacji terenów nadmorskich, rozpoczętym ponad 20 lat temu na zachodnim wybrzeżu Korei Południowej. Początkowo celem było zabezpieczenie gruntów rolnych, później plan rozszerzono o tworzenie klastrów przemysłowych w regionie uznawanym przez lata za defaworyzowany.

Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny

Obszar ten leży w prowincjach Jeolla, które tradycyjnie stanowią zaplecze polityczne liberałów, w tym Partii Demokratycznej prezydenta Korei Południowej Lee Jae Myunga.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Hyundai

Technologia AI Motoryzacja
