Hyundai zainwestuje miliardy w sztuczną inteligencję

Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Największa część inwestycji przypadnie na budowę centrum danych sztucznej inteligencji. Jak przekazał resort, Hyundai Motor Group przeznaczy na ten cel około 5,8 biliona wonów.

"Hyundai Motor Group zainwestuje około 5,8 biliona wonów w budowę centrum danych AI, które zostanie wyposażone w 50 tysięcy procesorów graficznych" - podało ministerstwo.

Centrum ma stać się jednym z kluczowych elementów technologicznego zaplecza koncernu i regionu.

Fabryka robotów i inwestycje w wodór oraz energię słoneczną

Kolejne 400 miliardów wonów zostanie przeznaczone na budowę zakładu produkującego roboty, w tym urządzenia ubieralne. Grupa zapowiedziała również inwestycje w sektorze energetycznym.

Na produkcję wodoru przeznaczony zostanie 1 bilion wonów, a następne 1,3 biliona wonów na rozwój energetyki słonecznej.

Atlas - robot Hyundai i Boston Dynamics Źródło: Hyundai

Saemangeum - od rekultywacji do przemysłowego hubu

Projekty powstaną w Saemangeum - ogromnym narodowym projekcie rekultywacji terenów nadmorskich, rozpoczętym ponad 20 lat temu na zachodnim wybrzeżu Korei Południowej. Początkowo celem było zabezpieczenie gruntów rolnych, później plan rozszerzono o tworzenie klastrów przemysłowych w regionie uznawanym przez lata za defaworyzowany.

Obszar ten leży w prowincjach Jeolla, które tradycyjnie stanowią zaplecze polityczne liberałów, w tym Partii Demokratycznej prezydenta Korei Południowej Lee Jae Myunga.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Jan Sowa/ams