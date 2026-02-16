Branża filmowa grzmi: to koniec. Obawy przed nowym narzędziem AI

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Seedance 2.0 pozwala w krótkim czasie wygenerować bardzo realistyczne klipy na podstawie prostego polecenia tekstowego. Wśród przykładów wymienianych w sieci są m.in. bójka Toma Cruise’a z Bradem Pittem, Will Smith walczący z czerwonoookim potworem spaghetti czy bohaterowie serialu "Przyjaciele" przedstawieni jako wydry.

W mediach społecznościowych pojawiły się także sceny inspirowane produkcjami takimi jak "Władca Pierścieni", "Kroniki Seinfelda", "Avengers" czy "Breaking Bad".

ByteDance reklamuje swoje narzędzie jako zapewniające "ultrarealistyczne, immersyjne doświadczenie".

Przemysł filmowy grzmi

Amerykańskie studia zażądały, by ByteDance "natychmiast zaprzestało" naruszania praw autorskich poprzez klipy oparte na istniejących filmach i serialach.

Motion Picture Association przekazało BBC: "W ciągu jednego dnia chiński serwis AI Seedance 2.0 dopuścił się nieuprawnionego wykorzystania amerykańskich utworów chronionych prawem autorskim na masową skalę".

MPA reprezentuje największe studia w USA: Netflix, Paramount Pictures, Prime Video, Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios oraz Warner Bros. Discovery.

Przewodniczący i dyrektor generalny MPA Charles Rivkin oświadczył: "Uruchamiając usługę działającą bez znaczących zabezpieczeń przed naruszeniami, ByteDance lekceważy ugruntowane prawo autorskie, które chroni prawa twórców i stanowi fundament milionów amerykańskich miejsc pracy".

"ByteDance powinno natychmiast zaprzestać działań naruszających prawo" - dodał.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026 Rozwiń

Stanowisko ByteDance

Firma poinformowała, że zawiesiła już możliwość przesyłania wizerunków prawdziwych osób. Podkreśliła, że respektuje prawa własności intelektualnej i ochronę praw autorskich oraz poważnie traktuje wszelkie potencjalne naruszenia.

Według spółki wskazywane treści powstały w ramach ograniczonej fazy testów przed oficjalnym uruchomieniem. ByteDance zapowiedziało również wdrożenie solidnych polityk, mechanizmów monitorowania i procesów, które mają zapewnić zgodność z lokalnymi regulacjami.

"To koniec"

Nowe narzędzie wywołało niepokój w Hollywood. Scenarzysta Deadpoola Rhett Reese ostrzegł - Nie chcę tego mówić. To prawdopodobnie dla nas koniec.

Reese, współscenarzysta i producent wykonawczy filmów o Deadpoolu, przyznał, że jest "przerażony" konsekwencjami. "Tak wielu ludzi, których kocham, stoi w obliczu utraty kariery, którą kochają. Ja sam jestem zagrożony" - napisał.

"Kiedy napisałem 'To koniec', nie chciałem, żeby zabrzmiało to lekceważąco czy nonszalancko. Byłem oszołomiony filmem Pitt kontra Cruise, bo jest tak profesjonalny. Właśnie dlatego się boję".

"Moje pesymistyczne spojrzenie jest takie, że Hollywood wkrótce zostanie zrewolucjonizowane i zdziesiątkowane. Jeśli naprawdę uważasz, że wideo Pitt kontra Cruise to nieudolna tandeta, nie masz się czym martwić. Ale ja jestem wstrząśnięty" - dodał.

Tom Cruise i Brad Pitt Źródło: Fred Duval / Shutterstock

Oryginalność najtrudniejszą częścią

Z kolei Heather Anne Campbell, scenarzystka pracująca przy "Saturday Night Live" i "Rick & Morty", oceniła, że efekty działania narzędzia przypominają fan-fiction, a kluczowe pozostaje tworzenie nowych, oryginalnych koncepcji.

"Wszyscy ci ludzie, którzy mają dostęp do najnowszych silników wizualizacji AI, takich jak Seedance - dostają pełną kontrolę, by stworzyć wszystko, co tylko sobie wyobrażą - a tworzą fan fiction" - napisała w mediach społecznościowych.

"Wygląda na to, że trudno stworzyć coś nowego nawet wtedy, gdy ma się nieograniczony budżet na realistyczną telewizję, film czy animację. Jakby oryginalne pomysły były najtrudniejszą częścią" - podsumowała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Jan Sowa/ams