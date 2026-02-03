"Będziemy chronić nieletnich". Władze ogłosiły nowy zakaz

Nowacka o regulacji mediów społecznościowych: samo podniesienie wieku niczego nie zmieni Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Będziemy chronić nieletnich przed cyfrowym Dzikim Zachodem – powiedział Sanchez, występując we wtorek na Światowym Szczycie Rządów w Dubaju. - Nasze dzieci są narażone na kontakt z przestrzenią, w której nigdy nie powinny poruszać się samodzielnie. Nie będziemy tego dłużej akceptować - dodał premier.

Sanchez zapowiedział też pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kierownictw serwisów społecznościowych w przypadku publikowania nielegalnych treści, mowy nienawiści czy manipulacji algorytmami. Rząd w Madrycie i hiszpańska prokuratura zbada ewentualne naruszenia przepisów przez Groka, TikToka i Instagram.

Rząd Hiszpanii ma przyjąć nowe przepisy w przyszłym tygodniu.

Czytaj też: Zakaz mediów społecznościowych w Polsce?

Kolejne kraje idą śladem Australii

Pierwszym krajem, który wprowadził zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia była Australia - nowe prawo zostało przyjęte w grudniu.

Sanchez od dawna krytykował funkcjonowanie sieci społecznościowych m.in. za rozprzestrzenianie mowy nienawiści i dezinformacji. Rok temu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier wezwał do położenia kresu "anonimowości w sieciach społecznościowych".

- Tak jak właściciel restauracji ponosi odpowiedzialność, jeśli jego klienci się zatrują, tak właściciele mediów społecznościowych powinni ponosić odpowiedzialność, jeśli zatruwają debatę publiczną - oświadczył wówczas hiszpański premier, mówiąc o zagrożeniach dla demokracji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/ToL