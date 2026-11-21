Tech Nawet najbardziej kasowy film nie miał szans. Rekord dla całej branży Oprac. Wiktor Knowski |

Premier Donald Tusk o premierze GTA VI Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES

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GTA 6 w dniu premiery zarobiła 3,79 mld dol. (15,4 mld zł). Według komunikatu firmy Take Two Interactive, właściciela Rockstar, szacowany wynik sprzedażowy jest rekordem w całej branży rozrywkowej, bijąc wyniki najbardziej dochodowego filmu wszech czasów - "Avengers: Endgame", który zarobił niecałe 3 mld dol.

Jason i Lucia - dwójka głównych bohaterów GTA VI Źródło zdjęcia: Rockstar Games

Grę w przedsprzedaży kupiło 32,5 mln osób, co również jest nowym rekordem.

GTA 6 to "kulturowy fenomen"

Mimo obecnej w grze przemocy i oskarżeń ze strony niektórych komentatorów o gloryfikowanie zbrodni, dzieło zostało okrzyknięte m.in. przez "The New York Times" "kulturowym fenomenem".

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W pierwszej od 13 lat produkcji z serii gracz wciela się w parę drobnych przestępców w alternatywnej wersji Florydy. Krytycy chwalili wielkość wirtualnego świata stworzonego przez brytyjskie studio, grafikę, fabułę gry skupioną na związku przestępców, a także sposób, w jaki parodiuje ona amerykańskie realia.