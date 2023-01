20 lat w gigancie, zwolniony przez e-mail. "Poczułem się, jakby ktoś wymierzył mi policzek"

To, w jaki sposób otrzymałem wypowiedzenie, było jak policzek. Nie dano mi nawet szansy na pożegnanie się - napisał w mediach społecznościowych programista, który był zatrudniony w Google od dwudziestu lat. O utracie pracy dowiedział się podczas sprawdzania służbowej poczty. Podobnych historii jest więcej. Koncern tłumaczył się wcześniej ze zwolnień tym, że "zatrudniał pracowników w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj".

Zwolnienia w Google

"Wciąż trudno mi uwierzyć, że po 20 latach pracy w Google informację o tym, że to mój ostatni dzień w firmie otrzymałem w taki sposób" - napisał w mediach społecznościowych. "Poczułem się, jakby ktoś wymierzył mi policzek. Tak bardzo chciałabym, aby dano mi chociaż możliwość pożegnania się ze współpracownikami" - ubolewał. Dodał, że nigdy nie spodziewał się, że "to stanie się w taki sposób".

Informacja o zwolnieniu zaskoczyła jednak nie tylko Joslina. Inny pracownik Google Dan Russell opisywał, że o tym, iż już nie pracuje w firmie dowiedział się, gdy nie mógł wejść do biura. "Przyszedłem do pracy o 4 nad ranem, aby dokończyć ważny raport. Mój identyfikator nie działał. Właśnie tak dowiedziałem się, że jestem xooglerem (gra słów ex - były i google), po ponad 17 latach pracy" - relacjonował w mediach społecznościowych. Specjalistka od marketingu Elizabeth Hart otrzymała natomiast o wczesnym poranku jedynie informacje, że straciła dostęp do zasobów firmowych.