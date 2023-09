Google zaprezentowało smartfona Pixel 8 jeszcze przed oficjalną premierą

Google pokazało stronę promocyjną smartfona Pixel 8 i smartwatcha Pixel Watch 2 jeszcze przed ich oficjalną premierą zaplanowaną na 4 października. Jak zauważa branżowy serwis Arstechnica, stało się to po tym, jak firma przypadkowo opublikowała kilka wyrenderowanych grafik 3D najnowszego telefonu. Postanowiła więc pójść za ciosem.

Google po raz pierwszy pokazało nowy model swojego smartfona w maju tego roku, ale poza prezentacją na żywo do tej pory nie udostępniało oficjalnych materiałów na jego temat. Stało się to w ostatnich dniach.

Google pokazuje Pixel 8 i Pixel 8 Pro

Wersja podstawowa Pixel 8 została wyposażona w dwa obiektywy telefonu. Zaś wersja Pro w trzy oraz dodatkowy czujnik, który... będzie służył do mierzenia temperatury poprzez dotknięcie urządzenia do czoła użytkownika.

"Wszystkie główne obiektywy – główny, szerokokątny i prostokątny peryskopowy obiektyw zmiennoogniskowy – znajdują się teraz w jednym dużym wycięciu. Czujniki aparatu również zostały nieco zamienione. Pomiędzy pierwszym i drugim obiektywem aparatu te dwa pasujące koła to laserowy system autofokusa i wygląda na to, że Pixel 8 Pro również ma tutaj mikrofon. Mały kwadratowy chip to czujnik koloru, który znajduje się teraz po prawej stronie układu kamer Pixela 8 Pro. I oczywiście, pod lampą błyskową LED znajduje się duży biały czujnik temperatury" - czytamy w serwisie.