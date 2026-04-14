Tech Kosmiczna ofensywa Amazona. Gigant rzuca wyzwanie Muskowi Oprac. Jan Sowa |

Amazon wystrzelił swoje pierwsze satelity w kosmos. Konkurencja dla Starlinka Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek Amazon poinformował, że przejmie Globalstar w ramach umowy o wartości 11,57 mld dolarów. Ruch ten ma wzmocnić rozwijany od niedawna segment satelitarny firmy i umożliwić rywalizację z większym konkurentem.

Po ogłoszeniu informacji akcje Globalstar podrożały o ponad 9 proc. w handlu przedsesyjnym. Wcześniej, w ciągu dwóch tygodni, zyskały ponad 6 proc., a w ubiegłym roku ich wartość niemal się podwoiła. Z kolei akcje Amazona wzrosły we wtorek o około 1 proc.

Kluczowe satelity i ambitny plan

Dzięki przejęciu Amazon uzyska dostęp do sieci około dwóch tuzinów satelitów Globalstar. To element strategii budowy własnej infrastruktury orbitalnej. Firma planuje umieszczenie około 3200 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej do 2029 roku, przy czym połowa z nich musi zostać wystrzelona do lipca 2026 roku, aby spełnić wymogi regulacyjne.

Obecnie Amazon dysponuje ponad 200 satelitami i przygotowuje się do uruchomienia usług internetu satelitarnego jeszcze w tym roku.

Dla porównania, Starlink - należący do SpaceX - ma już około 10 tysięcy satelitów na orbicie i obsługuje ponad 9 milionów użytkowników na całym świecie.

Warunki transakcji

Zgodnie z ustaleniami akcjonariusze Globalstar będą mogli wybrać formę zapłaty. "Akcjonariusze mogą otrzymać 90 dolarów w gotówce lub 0,3210 akcji zwykłych Amazona za każdą posiadaną akcję Globalstar" - poinformowały spółki.

Finalizacja przejęcia planowana jest na przyszły rok i zależy od uzyskania zgód regulacyjnych oraz realizacji określonych etapów rozbudowy sieci satelitarnej przez Globalstar.

Here’s a concise, professional tweet (under 280 characters) with hashtags, about the provided topic. No emojis used.



— Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) April 14, 2026

Współpraca z Apple i rozwój usług

Globalstar, z siedzibą w Covington w stanie Luizjana, znany jest m.in. jako dostawca technologii dla funkcji "Emergency SOS" w urządzeniach Apple. Firma obsługuje klientów biznesowych, rządowych i indywidualnych, oferując usługi głosowe, transmisję danych i śledzenie zasobów.

Pod koniec ubiegłego roku spółka zapowiedziała rozwój nowej sieci wspieranej przez Apple, która ma zwiększyć liczbę satelitów do 54.

Równolegle Amazon i Apple podpisały porozumienie o dalszym wsparciu satelitarnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak "Emergency SOS" i "Find My", dla użytkowników iPhone'ów i zegarków Apple Watch.

OGLĄDAJ: TVN24 HD