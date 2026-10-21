Tech Gigant zwalnia ponad tysiąc osób. To kolejna fala cięć Oprac. Jan Sowa |

Gawkowski: wystąpiłem do platform o powołanie polskojęzycznych zespołów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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O planowanych zwolnieniach poinformował pracowników prezes eBay Jamie Iannone w wewnętrznym komunikacie, do którego dotarł Reuters. Rzecznik firmy potwierdził agencji te informacje.

Około 1100 osób objętych redukcją ma zostać o tym powiadomionych w najbliższych dniach. Według danych z końca ubiegłego roku eBay miał 12,3 tys. pracowników.

Kolejne zwolnienia w eBay

To druga fala zwolnień w eBay w tym roku. W lutym firma zlikwidowała około 800 miejsc pracy, czyli 6 proc. zatrudnienia. Także wówczas decyzję tłumaczono koniecznością uproszczenia działalności.

Tym razem spółka chce skoncentrować zasoby na obszarach, które rozwijają się najszybciej.

Nasza strategia działa - napisał Iannone w wewnętrznym komunikacie. Jak dodał, dalsze wykorzystywanie możliwości rozwoju wymaga przemyślanych decyzji dotyczących tego, na czym firma powinna się koncentrować i w co inwestować. Po informacji o kolejnych zwolnieniach akcje eBay traciły 1,8 proc. w handlu przedsesyjnym.

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Strategia eBay

W ostatnim czasie eBay koncentrował się na rozwoju segmentów, które mają wyróżniać platformę na tle konkurencji. Chodzi między innymi o produkty luksusowe z potwierdzoną autentycznością, przedmioty kolekcjonerskie oraz odnowioną elektronikę.

Według Reutersa strategia ta przyczyniła się do wzrostu notowań eBay o blisko 40 proc. od początku roku. Dla porównania indeks S&P 500 zyskał w tym czasie około 12 proc.

GameStop chciał przejąć eBay

W maju prezes GameStop Ryan Cohen złożył niezamówioną ofertę przejęcia eBay za 56 mld dolarów.

eBay odrzucił propozycję, uznając ją za niewiarygodną i nieatrakcyjną.