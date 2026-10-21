Gigant zwalnia ponad tysiąc osób. To kolejna fala cięć
O planowanych zwolnieniach poinformował pracowników prezes eBay Jamie Iannone w wewnętrznym komunikacie, do którego dotarł Reuters. Rzecznik firmy potwierdził agencji te informacje.
Około 1100 osób objętych redukcją ma zostać o tym powiadomionych w najbliższych dniach. Według danych z końca ubiegłego roku eBay miał 12,3 tys. pracowników.
Kolejne zwolnienia w eBay
To druga fala zwolnień w eBay w tym roku. W lutym firma zlikwidowała około 800 miejsc pracy, czyli 6 proc. zatrudnienia. Także wówczas decyzję tłumaczono koniecznością uproszczenia działalności.
Tym razem spółka chce skoncentrować zasoby na obszarach, które rozwijają się najszybciej.
Nasza strategia działa - napisał Iannone w wewnętrznym komunikacie. Jak dodał, dalsze wykorzystywanie możliwości rozwoju wymaga przemyślanych decyzji dotyczących tego, na czym firma powinna się koncentrować i w co inwestować. Po informacji o kolejnych zwolnieniach akcje eBay traciły 1,8 proc. w handlu przedsesyjnym.
Strategia eBay
W ostatnim czasie eBay koncentrował się na rozwoju segmentów, które mają wyróżniać platformę na tle konkurencji. Chodzi między innymi o produkty luksusowe z potwierdzoną autentycznością, przedmioty kolekcjonerskie oraz odnowioną elektronikę.
Według Reutersa strategia ta przyczyniła się do wzrostu notowań eBay o blisko 40 proc. od początku roku. Dla porównania indeks S&P 500 zyskał w tym czasie około 12 proc.
GameStop chciał przejąć eBay
W maju prezes GameStop Ryan Cohen złożył niezamówioną ofertę przejęcia eBay za 56 mld dolarów.
eBay odrzucił propozycję, uznając ją za niewiarygodną i nieatrakcyjną.