Tech Gigant znów zwalnia. W trakcie wielkiej akcji promocyjnej Oprac. Jan Sowa |

Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Amazon poinformował w środę, że zlikwidował niewielką liczbę stanowisk, głównie w jednostce Stores, która odpowiada za jego główny serwis zakupowy. Firma nie podała dokładnej skali redukcji. O zwolnieniach jako pierwszy napisał Business Insider.

"Zmieniliśmy niektóre części naszej działalności Stores, ponieważ uważamy, że taka struktura pozwoli nam lepiej realizować nasze priorytety" - przekazał rzecznik Amazona w oświadczeniu przesłanym e-mailem.

Część zwalnianych pracowników skontaktowała się z Reutersem i udostępniła wpisy z wewnętrznych kanałów komunikatora Slack.

Cięcia w kilku krajach

Z informacji zamieszczonych na wewnętrznym kanale wynikało, że redukcje objęły kilka części jednostki Stores, w tym obsługę klienta oraz usługi dla sprzedawców korzystających z platformy. Wpisy sugerowały również, że zwolnienia mogły dotyczyć innych jednostek Amazona.

Wśród osób, które otrzymały wypowiedzenia, byli pracownicy w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Wielkiej Brytanii.

Cięcia zbiegły się z Prime Big Deal Days - to jedna z największych akcji zakupowych Amazona. Promocja rozpoczęła się we wtorek i trwała do środy. W jej ramach firma oferowała różne rabaty.

Bezos o czasie pandemii

To kolejna z mniejszych redukcji zatrudnienia po dużej fali zwolnień, która rozpoczęła się w ubiegłym roku i trwała do stycznia. Objęła ona 30 tysięcy stanowisk.

Założyciel Amazona i przewodniczący rady dyrektorów Jeff Bezos powiedział w wyemitowanym w środę wywiadzie dla Fox News, że kolejne cięcia były konieczne, ponieważ firma zatrudniła zbyt wiele osób podczas pandemii.

- Ludzie zostawali w domach i składali zamówienia. Był to dla nas niezwykły, a przy okazji stresujący okres - powiedział, odpowiadając na pytanie o 30 tysięcy stanowisk zlikwidowanych w poprzedniej rundzie zwolnień.

- Cały zespół pracował niezwykle ciężko i zrobił bardzo wiele, ale naprawdę mocno zwiększyliśmy zatrudnienie - dodał.