Tech Sztuczna inteligencja, realne straty. Fundusz byłego pracownika OpenAI wyprzedaje akcje Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Bez AI powstają sztucznie kreowane książki, wykonania aktorskie i muzyczne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/REHAN KHAN

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W ostatnich dniach - jak donosił "The Wall Street Journal" - fundusz hedgingowy Situational Awareness (SA) poszukiwał nabywców swoich aktywów i jednocześnie próbował pozyskać nowy kapitał.

W portfelu funduszu znajdowały się m.in. akcje południowokoreańskiego producenta układów scalonych SK Hynix oraz innych spółek, których kursy ucierpiały wskutek odwrotu inwestorów od sektora sztucznej inteligencji.

Poszukiwanie dodatkowego kapitału

Jeszcze wczoraj "Financial Times" informował, że Situational Awareness zwrócił się do inwestorów o dodatkowe środki. Miałyby służyć dokapitalizowaniu funduszu, który poniósł znaczne straty podczas niedawnej wyprzedaży akcji firm związanych z AI. Chętnych na dokapitalizowanie SA jednak nie było.

Jednocześnie o przejęcie portfela akcji spółek giełdowych zgromadzonych przez Situational Awareness zabiegał inny fundusz hedgingowy Millennium Management. Ostatecznie aktywa trafiły jednak do Citadel, funduszu należącego do Kena Griffina, 36. na liście najbogatszych ludzi na świecie.

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Ponad 20 miliardów dolarów aktywów

Situational Awareness został założony przez Leopolda Aschenbrennera, byłego pracownika OpenAI. W ciągu dwóch lat firma zgromadziła aktywa o wartości znacznie przekraczającej 20 mld dol.

Aschenbrenner był postrzegany jako autorytet w dziedzinie sztucznej inteligencji, dlatego inni inwestorzy uważnie śledzili posunięcia jego funduszu. Situational Awareness zawierał duże transakcje, korzystając przy tym z dźwigni finansowej, co zwiększało zarówno potencjalne zyski, ale także ryzyko wysokich strat.

Od OpenAI do własnego funduszu

Leopold Aschenbrenner założył Situational Awareness po odejściu z OpenAI w 2024 roku. Został zwolniony w związku z zarzutami dotyczącymi ujawnienia poufnych informacji. Sam zaprzeczał tym oskarżeniom.

Wśród pierwszych inwestorów funduszu znaleźli się Patrick i John Collisonowie, współzałożyciele Stripe - jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm z branży technologii finansowych - a także Nat Fridman, były dyrektor generalny firmy informatycznej GitHub. W finansowanie SA angażował się także Daniel Gross, były menedżer firmy Apple.

Sprzedaż objęła cały portfel akcji spółek giełdowych, ale Situational Awareness nadal posiada udziały w firmach nienotowanych na giełdzie. Według osób zaznajomionych ze sprawą należą do nich m.in. papiery Anthropic, jednego z czołowych przedsiębiorstw rozwijających modele sztucznej inteligencji.