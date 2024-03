"To będzie argument, żeby polskie firmy nie uciekały z kraju". Wicepremier zabiera głos

- Trudno dzisiaj sondować, czy to będzie 100, czy 300 milionów złotych. Myślę, że właściwą wartość zdeterminuje przyszłoroczny budżet. Walczę o setki milionów złotych dla tego funduszu, bo będzie to argument do tego, żeby polskie firmy nie uciekały z kraju, tylko rozwijały się tutaj i stąd budowały swoją pozycję na globalnym rynku - dodał.